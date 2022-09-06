ОПЕК+ впервые с 2020 года снизила квоты на добычу нефти

Участники соглашения ОПЕК+ (члены Организации стран – экспортеров нефти и ряд нефтедобывающих стран, не входящих в нее, в том числе Россия) снизят квоту на добычу нефти в октябре 2022 г. на 100 000 барр. в сутки (барр./сутки). Об этом говорится в решении по результатам встречи министров этих стран, прошедшей 5 сентября.