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ОПЕК+ впервые с 2020 года снизила квоты на добычу нефти

Это поможет поддержать цены на сырье и сблизить фактический и целевой уровни добычи
Дарья Савенкова
Мировые цены на нефть вновь стали расти / Getty Images

Участники соглашения ОПЕК+ (члены Организации стран – экспортеров нефти и ряд нефтедобывающих стран, не входящих в нее, в том числе Россия) снизят квоту на добычу нефти в октябре 2022 г. на 100 000 барр. в сутки (барр./сутки). Об этом говорится в решении по результатам встречи министров этих стран, прошедшей 5 сентября. 

Тем самым страны, присоединившиеся к соглашению, вернутся к уровню добычи, установленному на август 2022 г. Квота России сократится до августовского уровня, или на 26 000 барр./сутки по сравнению с сентябрем, следует из материалов ОПЕК+.

О том, что ОПЕК+ впервые с момента заключения новой сделки в апреле 2020 г. может снизить квоты на добычу, еще 22 августа заявлял агентству Bloomberg министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. В качестве причин принятия такого решения он называл «крайнюю волатильность и нехватку ликвидности» на нефтяном рынке. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных