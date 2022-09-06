ОПЕК+ впервые с 2020 года снизила квоты на добычу нефти

ОПЕК+ впервые с 2020 года снизила квоты на добычу нефтиЭто поможет поддержать цены на сырье и сблизить фактический и целевой уровни добычи
Участники соглашения ОПЕК+ (члены Организации стран – экспортеров нефти и ряд нефтедобывающих стран, не входящих в нее, в том числе Россия) снизят квоту на добычу нефти в октябре 2022 г. на 100 000 барр. в сутки (барр./сутки). Об этом говорится в решении по результатам встречи министров этих стран, прошедшей 5 сентября.
Тем самым страны, присоединившиеся к соглашению, вернутся к уровню добычи, установленному на август 2022 г. Квота России сократится до августовского уровня, или на 26 000 барр./сутки по сравнению с сентябрем, следует из материалов ОПЕК+.
О том, что ОПЕК+ впервые с момента заключения новой сделки в апреле 2020 г. может снизить квоты на добычу, еще 22 августа заявлял агентству Bloomberg министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. В качестве причин принятия такого решения он называл «крайнюю волатильность и нехватку ликвидности» на нефтяном рынке.