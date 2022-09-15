Сахалинский СПГ-завод для снабжения Курил будет выпускать более 50 000 т в год

Сахалинский СПГ-завод для снабжения Курил будет выпускать более 50 000 т в годСроки ввода предприятия «Газпромом» могут сдвинуться на 2024 год
Малотоннажный СПГ-завод «Газпрома» на Сахалине достигнет мощности 50 400 т сжиженного газа в год (69,55 млн куб. м в регазифицированном виде), рассказал «Ведомостям» представитель минэнерго Сахалинской области. По его словам, завод будет построен в городском округе Южно-Сахалинска, селе Дальнем. Основной объем выпускаемого СПГ, говорит собеседник, пойдет на обеспечение газом Курильских островов.
8 сентября о новом проекте заявил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. Он сообщил, что регион подписал с «Газпромом» соглашение о строительстве на Сахалине малотоннажного СПГ-завода и о создании на Курильских островах систем приема, хранения и регазификации СПГ. Подробности проекта не раскрывались. Лимаренко называл только ориентировочные сроки – первый СПГ с проекта должен начать поступать в 2023 г., а полная газификация Курил состоится к концу 2025-го.