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Сахалинский СПГ-завод для снабжения Курил будет выпускать более 50 000 т в год

Сроки ввода предприятия «Газпромом» могут сдвинуться на 2024 год
Василий Милькин Екатерина Гробман
Сырьевой базой для снабжения Курильских островов СПГ будет проект «Сахалин-2» / Денис Гришкин / Ведомости

Малотоннажный СПГ-завод «Газпрома» на Сахалине достигнет мощности 50 400 т сжиженного газа в год (69,55 млн куб. м в регазифицированном виде), рассказал «Ведомостям» представитель минэнерго Сахалинской области. По его словам, завод будет построен в городском округе Южно-Сахалинска, селе Дальнем. Основной объем выпускаемого СПГ, говорит собеседник, пойдет на обеспечение газом Курильских островов.

8 сентября о новом проекте заявил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. Он сообщил, что регион подписал с «Газпромом» соглашение о строительстве на Сахалине малотоннажного СПГ-завода и о создании на Курильских островах систем приема, хранения и регазификации СПГ. Подробности проекта не раскрывались. Лимаренко называл только ориентировочные сроки – первый СПГ с проекта должен начать поступать в 2023 г., а полная газификация Курил состоится к концу 2025-го.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных