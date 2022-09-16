В Иннополисе начнут тестировать дроны-беспилотники

Мэрия Иннополиса (Татарстан) предложила установить в городе экспериментально-правовой режим (ЭПР), позволяющий проводить тестовые полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эта инициатива будет обсуждаться на ближайшем заседании экспертной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика». Об этом «Ведомостям» рассказал человек, знакомый с повесткой будущего заседания, и подтвердил один из приглашенных участников. Свое заключение АНО должна будет направить в Минэкономразвития для принятия окончательного решения по созданию ЭПР.