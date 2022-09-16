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В Иннополисе начнут тестировать дроны-беспилотники

Мэрия города оценила стоимость проекта в 260 млн рублей за три года
Екатерина Кинякина Анастасия Курашева
Разработкой БПЛА займется Университет Иннополис / Олег Сальманов / Ведомости

Мэрия Иннополиса (Татарстан) предложила установить в городе экспериментально-правовой режим (ЭПР), позволяющий проводить тестовые полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эта инициатива будет обсуждаться на ближайшем заседании экспертной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика». Об этом «Ведомостям» рассказал человек, знакомый с повесткой будущего заседания, и подтвердил один из приглашенных участников. Свое заключение АНО должна будет направить в Минэкономразвития для принятия окончательного решения по созданию ЭПР.

Представитель АНО подтвердил, что инициатива будет рассмотрена на заседании экспертной группы на следующей неделе. «Цифровая экономика», как организация предпринимательского сообщества, поддерживает расширение списка ЭПР, мы продолжаем поиск новых инициатив российского бизнеса, которым необходимо снятие нормативных барьеров», – добавил он. «Ведомости» направили запрос в мэрию Иннополиса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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