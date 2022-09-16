В Иннополисе начнут тестировать дроны-беспилотники

В Иннополисе начнут тестировать дроны-беспилотникиМэрия города оценила стоимость проекта в 260 млн рублей за три года
Мэрия Иннополиса (Татарстан) предложила установить в городе экспериментально-правовой режим (ЭПР), позволяющий проводить тестовые полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эта инициатива будет обсуждаться на ближайшем заседании экспертной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика». Об этом «Ведомостям» рассказал человек, знакомый с повесткой будущего заседания, и подтвердил один из приглашенных участников. Свое заключение АНО должна будет направить в Минэкономразвития для принятия окончательного решения по созданию ЭПР.
Представитель АНО подтвердил, что инициатива будет рассмотрена на заседании экспертной группы на следующей неделе. «Цифровая экономика», как организация предпринимательского сообщества, поддерживает расширение списка ЭПР, мы продолжаем поиск новых инициатив российского бизнеса, которым необходимо снятие нормативных барьеров», – добавил он. «Ведомости» направили запрос в мэрию Иннополиса.