Цена на золото упала до минимума с апреля 2020 года

Цена на золото упала до минимума с апреля 2020 годаЭксперты допускают падение котировок до $1500 за унцию
Биржевая цена на золото опустилась до минимума с апреля 2020 г. на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные биржи COMEX (США). 16 сентября цена снижалась до $1662 за тройскую унцию. В последний раз такой уровень цен был 6 апреля 2020 г.
Цена снижается с середины апреля 2022 г., когда котировки достигали $1989 за унцию. С этого момента драгметалл подешевел более чем на 16%. В середине июля цена впервые с марта 2021 г. упала ниже $1700 за унцию. Пик цен на золото в текущем году пришелся на 8 марта – $2052 за унцию.
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