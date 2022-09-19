Цена на золото упала до минимума с апреля 2020 года

Цена снижается с середины апреля 2022 г., когда котировки достигали $1989 за унцию. С этого момента драгметалл подешевел более чем на 16%. В середине июля цена впервые с марта 2021 г. упала ниже $1700 за унцию. Пик цен на золото в текущем году пришелся на 8 марта – $2052 за унцию.