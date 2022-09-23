В России может появиться госпрограмма развития балкерного флота

Из презентации следует, что экспорт российского угля к 2030 г. при реализации негативного сценария может снизиться на 64 млн т, или на 30% к уровню 2021 г., но в целевом сценарии – всего на 1,8%, или 4 млн т («Ведомости» писали об этом 22 сентября). По итогам текущего года предполагается падение экспорта угля на 18% к прошлому году, или 182 млн т.