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В России может появиться госпрограмма развития балкерного флота

На ее реализацию потребуется 10 лет и 180–200 млрд рублей
Ксения Потаева
Совокупную подтвержденную потребность в судах балкерного флота Минпромторг оценивает в 126 единиц, из которых 48 – крупнотоннажные сухогрузы / Wikimedia

В России необходимо разработать отдельную программу по развитию балкерного флота (специализированных судов для перевозки насыпных грузов) для поставок угля на экспорт. Об этом говорится в презентации аналитического центра РЭА Минэнерго, с которой ознакомились «Ведомости». РЭА оценивает потребность в новых судах балкерного флота до 2030 г. в 79 единиц класса Panamax (дедвейт – 52 500 т) и 13 единиц класса Capesize (дедвейт – 170 000 т).

Из презентации следует, что экспорт российского угля к 2030 г. при реализации негативного сценария может снизиться на 64 млн т, или на 30% к уровню 2021 г., но в целевом сценарии – всего на 1,8%, или 4 млн т («Ведомости» писали об этом 22 сентября). По итогам текущего года предполагается падение экспорта угля на 18% к прошлому году, или 182 млн т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных