В России может появиться госпрограмма развития балкерного флота

В России может появиться госпрограмма развития балкерного флотаНа ее реализацию потребуется 10 лет и 180–200 млрд рублей
В России необходимо разработать отдельную программу по развитию балкерного флота (специализированных судов для перевозки насыпных грузов) для поставок угля на экспорт. Об этом говорится в презентации аналитического центра РЭА Минэнерго, с которой ознакомились «Ведомости». РЭА оценивает потребность в новых судах балкерного флота до 2030 г. в 79 единиц класса Panamax (дедвейт – 52 500 т) и 13 единиц класса Capesize (дедвейт – 170 000 т).
Из презентации следует, что экспорт российского угля к 2030 г. при реализации негативного сценария может снизиться на 64 млн т, или на 30% к уровню 2021 г., но в целевом сценарии – всего на 1,8%, или 4 млн т («Ведомости» писали об этом 22 сентября). По итогам текущего года предполагается падение экспорта угля на 18% к прошлому году, или 182 млн т.