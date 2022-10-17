Duracell обвинила Wildberries и «Авито» в неэффективной борьбе с контрафактом

Российское подразделение американской Duracell «Дюраселл раша» направило жалобу на маркетплейсы Wildberries и «Авито» в связи с большим количеством контрафакта, продаваемого под брендом компании на этих площадках. Соответствующее письмо компания направила 20 сентября на имя президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова и директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпмроторга Екатерины Приезжевой. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили Соколов и представитель Минпромторга.