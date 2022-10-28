Россия предлагает создать единого оператора коридора «Север — Юг» с Ираном и Азербайджаном

ОТЛК была создана в середине 2010-х гг. как логистическая компания и оператор вагонов и грузовых терминалов. Страны-акционеры должны были внести в ОТЛК ряд активов, но сделала это только РЖД. Для оператора затем была предложена модель «без активов». В итоге весной 2018 г. компания была реорганизована в «ОТЛК Евразийский железнодорожный альянс» («ОТЛК ЕРА») и продолжила работу по модели «без активов» (asset-light) с паритетным участием учредителей. Пакеты «Трансконтейнера» и «РЖД-Логистики», которые вносила в ОТЛК Россия, вернулись под контроль РЖД.