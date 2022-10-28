Россия предлагает создать единого оператора коридора «Север — Юг» с Ираном и Азербайджаном

Россия предлагает создать единого оператора коридора «Север — Юг» с Ираном и АзербайджаномНо сам коридор будут создавать еще несколько лет
Россия предлагает рассмотреть возможность создания совместного логистического оператора для транспортного коридора «Север — Юг» вместе с Ираном и Азербайджаном. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на сессии «Новая логистика и транспортные маршруты» Веронского Евразийского экономического форума в Баку.
По словам чиновника, хорошим примером для этого проекта является «Объединенная транспортно-логистическая компания» (ОТЛК ЕРА), созданная железнодорожными администрациями России, Казахстана и Белоруссии.
ОТЛК была создана в середине 2010-х гг. как логистическая компания и оператор вагонов и грузовых терминалов. Страны-акционеры должны были внести в ОТЛК ряд активов, но сделала это только РЖД. Для оператора затем была предложена модель «без активов». В итоге весной 2018 г. компания была реорганизована в «ОТЛК Евразийский железнодорожный альянс» («ОТЛК ЕРА») и продолжила работу по модели «без активов» (asset-light) с паритетным участием учредителей. Пакеты «Трансконтейнера» и «РЖД-Логистики», которые вносила в ОТЛК Россия, вернулись под контроль РЖД.
Подтвердил планы по заключению трехстороннего соглашения об организации логистических сервисов с Ираном и Азербайджаном и заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов. Предметом соглашения, по его словам, станет комплексный сервис по предоставлению транспортно-экспедиционных услуг клиентам стран-участников маршрута в формате «единого окна».
«Такой формат будет включать в себя организацию внешнеторговых и транзитных перевозок между Россией, Азербайджаном, Ираном и третьими странами. Также в сервисе будет предусмотрена оплата сборов, провозных платежей, услуги по транзитному таможенному оформлению, информационное сопровождение перевозки, услуги погрузки, выгрузки и хранения в железнодорожных терминалах, и другие транспортно-экспедиционные услуги, согласовываемые с грузоотправителем», — объяснил Иванов журналистам на форуме в Баку.
Фактически российские чиновники предложили создать для коридора «Север — Юг» специализированного логистического оператора. «Россия предлагает рассмотреть возможность запуска такого сервиса с учетом того, что оператор будет также выполнять экспедиторские функции – контрактовать услуги перевозок, перевалки в морских портах, заниматься таможенным и иным сопровождением перевозки», — пояснил Белоусов.
Возрастающая роль коридора «Север — Юг» сейчас обусловлена не только санкциями в адрес России, но и смещением центров экономической активности в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива, отметил первый вице-премьер. По его словам, транспортная инфраструктура России и сопредельных стран, которая формировалась по принципу параллелей, перестает отвечать глобальным тенденциям, поскольку сейчас ключевую роль начинают играть меридиональные маршруты, и в частности, маршрут «Север — Юг».
Белоусов допустил, что в перспективе может этот коридор может стать реальным конкурентом Суэцкому каналу, и подчеркнул, что его развитие сейчас зависит от взаимодействия с Азербайджаном и с Ираном.
«Ожидаем, что к 2030 г. объем российских грузов по коридору “Север — Юг” вырастет почти в два раза – с текущих 17 млн до 32 млн т. При этом основную перспективу видим в западном маршруте, проходящем через Азербайджан», — добавил первый вице-премьер России.
Соглашение о создании международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» было подписано в 2000 г. и ратифицировано двумя годами позднее. Постепенно к нему присоединились Белоруссия, Казахстан, Оман, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Сирия, Болгария, Киргизия, Турция. По коридору проходят три маршрута: транскаспийский предусматривает проход грузов через порты Астрахани и Махачкалы, западный – транспортировку по Азербайджану до пограничной станции Астара на границе с Ираном, восточный – железнодорожный маршрут из России через страны Средней Азии с выходом на железнодорожную сеть Ирана по действующему пограничному переходу Теджен – Серахс.
Для полноценного функционирования маршрута нужно достроить недостающий железнодорожный участок между Рештом в Иране и Астарой в Азербайджане. Сейчас грузы на этом участке перевозятся автотранспортом, что сдерживает развитие всего коридора протяженностью 7200 км из-за необходимости двойного перегруза товара с одного вида транспорта на другой. Азербайджан еще в 2017 г. выделил Ирану льготный кредит в размере $500 млн на строительство недостающей части отрезка. В целом строительство этой линии оценивалось в $2 млрд.
Кроме того, Россия планирует выделить $1,5 млрд на развитие коридора до 2030 г. («Ведомости» писали об этом 26 июля). В частности, предполагается участие РЖД в строительстве линии от Астары до Решта (164 км) и электрификации линии Гармсар – Инче-Бурун (495 км) в Иране.
По данным Института экономики и развития транспорта, объем перевозок грузов по российской части МТК в 2020 г. составил 6,3 млн т. Предполагаемая пропускная способность коридора составляет до 30 млн т грузов в год. Он позволяет довезти груз из индийского Мумбаи (Бомбея) в Санкт-Петербург в срок от 15 до 24 дней, тогда как доставка по традиционному маршруту через Суэцкий канал составляет от 30 до 45 дней.
Это предложение (создание совместной компании) — скорее политический жест по отношению к соседним странам, практического смысла в таком операторе нет, считает директор института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. От властей на этом коридоре зависит очень много всего, например, дноуглубительные работы в портах на Каспийском море, отмечает он. Но как только вопрос с транспортной инфраструктурой и таможенными формальностями будет утрясен, бизнес сам решит, как возить грузы, считает эксперт.