Американская Arconic продала алюминиевый бизнес в России

О намерении продать российский бизнес Arconic сообщила в мае текущего года. Тогда компания отмечала, что провела тщательный анализ стратегических альтернатив с учетом наложенных ограничений. Arconic оценивала потери, связанные с продажей российского бизнеса, в $500 млн. В сообщении также говорилось, что конфликт на Украине сделал деятельность американской компании в России несостоятельной. Ранее, 10 марта, после начала СВО на Украине Arconic говорила, что продолжит ведение деятельности в России, которая направлена лишь на выполнение действующих договорных обязательств, и приостановит согласование договоров по новым проектам.