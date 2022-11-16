Американская Arconic продала алюминиевый бизнес в России

Американская Arconic продала алюминиевый бизнес в РоссииАналитики оценили дисконт в сделке с мажоритарием «ВСМПО-Ависма» в 50%
Производитель алюминиевой продукции Arconic Corporation из США продала российский бизнес за $230 млн, сообщила компания 16 ноября. Покупателем актива стала компания «Промышленные инвестиции» бизнесмена Михаила Шелкова. Он же является основным акционером (65%) крупнейшего российского производителя титана — «ВСМПО-Ависма». В России Arconic принадлежал Самарский металлургический завод («Арконик СМЗ»).
Сделка была закрыта после получения всех необходимых разрешений, поясняет американская компания. В своем сообщении Arconic указывает, что хранящиеся в России денежные средства компании «были недоступны из-за судебного разбирательства», инициированного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. «Arconic продала активы, на которые распространяются ограничения ФАС, и поэтому считает судебный процесс урегулированным в результате продажи», – отмечает компания.
Ограничения на вывод прибыли «Арконик СМЗ» из России были введены в 2020 г. ФАС обвиняла американскую компанию Elliott в незаконном получении косвенного контроля над предприятием и заблокировала Arconic возможность менять состав членов совета директоров и принимать решения о выплате дивидендов.
Представитель «Промышленных инвестиций» подтвердил закрытие сделки. «Это коммерчески выгодная сделка, тем более с учетом производственной и бизнес-синергии между “ВСМПО-Ависма” и СМЗ», – отметил собеседник «Ведомостей». В сентябре 2016 г. компании создали СП по изготовлению крупногабаритных штамповок из алюминиевых и титановых сплавов для авиастроения.
О намерении продать российский бизнес Arconic сообщила в мае текущего года. Тогда компания отмечала, что провела тщательный анализ стратегических альтернатив с учетом наложенных ограничений. Arconic оценивала потери, связанные с продажей российского бизнеса, в $500 млн. В сообщении также говорилось, что конфликт на Украине сделал деятельность американской компании в России несостоятельной. Ранее, 10 марта, после начала СВО на Украине Arconic говорила, что продолжит ведение деятельности в России, которая направлена лишь на выполнение действующих договорных обязательств, и приостановит согласование договоров по новым проектам.
Самарский металлургический завод – один из крупнейших производителей алюминиевых полуфабрикатов в России. Завод был введен в эксплуатацию в 1960 г. В 1998 г. завод приобрела компания «Сибирский алюминий» Олега Дерипаски. В 2005 г. предприятие вошло в состав международной компании Alcoa. После разделения Alcoa в 2016 г. «Арконик СМЗ» является частью Arconic Corporation.
Завод выпускает алюминиевые полуфабрикаты (листы, плиты, профили, панели, трубы, штамповки). В 2021 г. производство составило 260 000 т. Потребителями продукции являются предприятия авиационной, космической, упаковочной, судостроительной, автомобильной, строительной, нефтегазодобывающей промышленности, транспортного машиностроения и других отраслей. На предприятии работают около 3000 человек.
В 2021 г. выручка «Арконик СМЗ» составила $968 млн, доля самарского завода в общей выручке Arconic Corporation — 16%. Доход от продаж продукции «Арконик СМЗ» на российском рынке в прошлом году вырос на 48,2% до $793 млн. Продажа алюминиевой продукции самарского завода на экспорт осуществлялась через представительство Arconic в Венгрии. Выручка российского бизнеса Arconic в январе – сентябре 2022 г. составила $787 млн, EBITDA — $62 млн, следует из отчетности американской компании.
Представитель «Арконик СМЗ» сообщил «Ведомостям», что завод продолжает работать в штатном режиме.
Основная причина желания Arconic продать российский бизнес – невозможность выводить заработанную в России прибыль за рубеж, говорили ранее эксперты («Ведомости» писали об этом 20 мая) .
Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что сумма сделки по продаже бизнеса Arconic в России существенно ниже реальной стоимости «Арконик СМЗ». По его оценке, предприятие такого уровня стоит от $500 млн до $1 млрд. Но, по мнению аналитика, в текущих макроэкономических и политических условиях ни один покупатель не согласился бы приобрести актив хотя бы за $500 млн, которые ранее вложила в него американская компания.
По оценке управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, дисконт в итоговой сумме сделке превысил 50%. По его словам, такая ситуация характерна для покидающих российский рынок иностранных компаний.
Хазанов добавляет, что сам факт владения Arconic Самарским металлургическим заводом выглядел как «политический нонсенс» на фоне санкционной войны, развязанной США против России: под контролем американской корпорации находилось предприятие, имеющее стратегическое значение для ряда отраслей отечественной промышленности.
По мнению Хазанова, после закрытия сделки «Арконик СМЗ» будет стремиться как усилить позиции на внутреннем рынке России, так и развивать экспортные поставки, например в страны Азии. Сейчас доля «Арконик СМЗ» на российском рынке, по словам Хазанова, составляет не менее 40%, причем в сегменте баночной ленты (полуфабрикат для производства алюминиевых банок для напитков. – «Ведомости») он является монополистом. Среди клиентов «Арконик СМЗ» – польская Canpack, американская Ball и, по всей видимости, Airbus, отмечает эксперт. Аналитик при этом допускает «тесную кооперацию» «Арконик СМЗ» с «ВСМПО-Ависма».
Гришунин оценивает долю «Арконик СМЗ» в 15–20% российского рынка. По его мнению, сделка приведет к кооперации «Арконик СМЗ» с «ВСМПО-Ависма» и «Ростехом» Последнему принадлежит 25% плюс одна акция «ВСМПО-Ависма». «Для “ВСМПО-Ависма” — это продолжение аэрокосмической направленности корпорации и диверсификация бизнеса», — отмечает он. Гришунин допускает, что в будущем часть актива может быть передана «Ростеху», если этого потребуют корпоративные процедуры.
«Ведомости» направили запросы в «ВСМПО-Ависма» и «Ростех».