Natura Siberica предложит косметику в Катаре, Сингапуре и Израиле

Сейчас продукция Natura Siberica продается за границей через дистрибуторов и торговые сети – как специализированные косметические, так и мультикатегорийные. Российская марка представлена в ритейл-сетях в восьми странах Ближнего Востока (Саудовской Аравии, Бахрейне, Иордании, ОАЭ и др.), а также во Вьетнаме, на Тайване, в Гонконге и Малайзии, сообщил представитель бренда.