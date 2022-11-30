Natura Siberica предложит косметику в Катаре, Сингапуре и Израиле

Natura Siberica предложит косметику в Катаре, Сингапуре и ИзраилеУспеху в этих странах может помешать высокая конкуренция
Производитель косметики Natura Siberica намерен выйти на рынки новых стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщил «Ведомостям» представитель этой компании, в первой половине 2023 г. она планирует начать продажи в Катаре, Сингапуре, Израиле и Палестине. Ведутся также переговоры с новыми партнерами в Малайзии и Ираке.
Сейчас продукция Natura Siberica продается за границей через дистрибуторов и торговые сети – как специализированные косметические, так и мультикатегорийные. Российская марка представлена в ритейл-сетях в восьми странах Ближнего Востока (Саудовской Аравии, Бахрейне, Иордании, ОАЭ и др.), а также во Вьетнаме, на Тайване, в Гонконге и Малайзии, сообщил представитель бренда.
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