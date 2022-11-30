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Natura Siberica предложит косметику в Катаре, Сингапуре и Израиле

Успеху в этих странах может помешать высокая конкуренция
Маргарита Соболь
Бренд Natura Siberica ранее был популярен в зарубежных странах / Claudia Thaler / DPA / ТАСС

Производитель косметики Natura Siberica намерен выйти на рынки новых стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщил «Ведомостям» представитель этой компании, в первой половине 2023 г. она планирует начать продажи в Катаре, Сингапуре, Израиле и Палестине. Ведутся также переговоры с новыми партнерами в Малайзии и Ираке.

Сейчас продукция Natura Siberica продается за границей через дистрибуторов и торговые сети – как специализированные косметические, так и мультикатегорийные. Российская марка представлена в ритейл-сетях в восьми странах Ближнего Востока (Саудовской Аравии, Бахрейне, Иордании, ОАЭ и др.), а также во Вьетнаме, на Тайване, в Гонконге и Малайзии, сообщил представитель бренда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных