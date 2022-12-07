Медтех-компания с российскими корнями Bioniq купила немецкий фитнес-стартап Vaha

Bioniq основали Федотов, бывший гендиректор «Газпром медиа технологии», и нейрохирург Константин Карузин в начале 2019 г. в Великобритании. В июле того же года компания вышла на российский рынок. Сейчас она также работает на рынках ОАЭ, Саудовской Аравии, Германии, Австрии, Швейцарии и Нидерландов.