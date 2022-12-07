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Медтех-компания с российскими корнями Bioniq купила немецкий фитнес-стартап Vaha

В текущей геополитической ситуации без иностранного юрлица сделку вряд ли бы удалось провести
Анастасия Курашева
Vaha – это немецкий фитнес-стартап, разработавший цифровое зеркало на основе ИИ, которое помогает проводить домашние тренировки / VAHA

Британский производитель витаминов с российскими основателями Bioniq выкупил 100% немецкого фитнес-стартапа Vaha. Информацию о сделке «Ведомостям» подтвердили представители обеих сторон. Сумма сделки не раскрывается.

Продукция Bioniq представлена в России, но выводить новый сервис на российский рынок компания не планирует. Покупка немецкого стартапа позволит Bioniq укрепить позиции в Европе и выйти в США и страны Ближнего Востока, пояснил гендиректор компании Вадим Федотов.

Bioniq основали Федотов, бывший гендиректор «Газпром медиа технологии», и нейрохирург Константин Карузин в начале 2019 г. в Великобритании. В июле того же года компания вышла на российский рынок. Сейчас она также работает на рынках ОАЭ, Саудовской Аравии, Германии, Австрии, Швейцарии и Нидерландов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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