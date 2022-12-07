Российское юрлицо Hewlett-Packard Enterprise могут признать банкротом

Часто подача заявления о банкротстве преследует цель лишь понудить должника к выплате долга без действительного намерения ввести банкротство, говорит партнер адвокатского бюро «Линия права» Алексей Костоваров. Отчасти это подтверждается и результатами рассмотрения ряда судебных дел по искам к HP, в которых истцы отказались от требований, получив денежные средства, поясняет он: «Если посмотреть картотеку арбитражных дел, то за этот год к HP подано около 20 исков. Как можно судить по решению по одному из уже рассмотренных дел (иск «Компании Комплит» о взыскании 38 млн руб.), причина такого количества финансовых претензий может быть обусловлена как раз прекращением компании своей деятельности в России. Если исходить из размера заявленных в суд претензий, то в случае их полного удовлетворения суммарный долг HP может составлять более 2 млрд руб.»