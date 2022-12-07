Российское юрлицо Hewlett-Packard Enterprise могут признать банкротом

Российское юрлицо Hewlett-Packard Enterprise могут признать банкротомО намерении инициировать процедуру банкротства сообщил один из кредиторов компании
Кредитор российской «дочки» Hewlett-Packard Enterprise (HPE) компания «Про Фактор» сообщила о намерении инициировать процедуру банкротства российского подразделения американской корпорации. Заявление опубликовано в базе «Федресурс».
«ООО «Про Фактор» как кредитор должника сообщает о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» банкротом в связи с наличием непогашенной задолженности в размере более 300 000 руб.», – отмечается в сообщении «Про Фактора».
Основной профиль деятельности «Про Фактора» – предоставление финансовых услуг. Компания образована в 2016 г. Юрлицо активно подает иски о банкротствах к различным компаниям, следует из картотеки арбитражных дел. За 2022 г. арбитражные суды различных регионов РФ зарегистрировали свыше двух десятков таких исков, поданных непосредственно от «Про Фактора» или при участии этой компании в качестве одного из кредиторов.
Hewlett-Packard Enterprise (НРЕ) — компания, которая продает облачные решения и серверы. В этом сегменте американская компания входила в тройку крупнейших западных поставщиков как в штучном выражении поставок, так и в денежном. Она образовалась в 2015 г. после разделения Hewlett Packard на две компании — HP Inc., которая производит ПК, ноутбуки и принтеры, и HPE.
Выручка ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» в 2021 г. по РСБУ составила 12,7 млрд руб., чистая прибыль — 3,8 млрд руб. Крупнейшими ее заказчиками на российском рынке были «Ростелеком», МОЭК (теплоснабжающая компания Москвы, входит в «Газпром энергохолдинг») и «Глонасс», следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
HPE также сотрудничала с интегратором NVision Group в совместном проекте по локализации серверов на базе Саранского телевизионного завода, писал «Коммерсантъ». Планировалось организовать производство под новым российским брендом более 15 моделей IT-оборудования, в число которых, помимо серверов, должны были войти коммутаторы, маршрутизаторы и радиорелейное оборудование.
HPE приняла решение полностью уйти из России и Белоруссии в июне этого года. Компания зафиксировала общие расходы в размере $161 млн, «в основном связанные с выходом компании из своего бизнеса в России и Белоруссии», говорится в отчетности корпорации за 2022 финансовый год, закончившийся 31 октября. Потери в основном связаны с ожидаемыми кредитными убытками по финансированию и торговой дебиторской задолженности, выходным пособием сотрудников и брошенными активами, следует из документа.
«Ведомости» направили запрос в ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз». По телефонному номеру российского юрлица работает автоответчик, который сообщает, что «компания HP приостановила все отгрузки на территории Российской Федерации в феврале и к настоящему моменту завершила бизнес и операционную деятельность».
В отношении «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» за последний год уже подано несколько крупных исков: ООО «О-СИ-С Центр» пытается взыскать с американской «дочки» корпорации 1,4 млрд руб., ООО «Имкотрейд» — 558 млн руб., ООО «Компания Комплит» — 203,4 млн руб. по сумме двух исков.
Часто подача заявления о банкротстве преследует цель лишь понудить должника к выплате долга без действительного намерения ввести банкротство, говорит партнер адвокатского бюро «Линия права» Алексей Костоваров. Отчасти это подтверждается и результатами рассмотрения ряда судебных дел по искам к HP, в которых истцы отказались от требований, получив денежные средства, поясняет он: «Если посмотреть картотеку арбитражных дел, то за этот год к HP подано около 20 исков. Как можно судить по решению по одному из уже рассмотренных дел (иск «Компании Комплит» о взыскании 38 млн руб.), причина такого количества финансовых претензий может быть обусловлена как раз прекращением компании своей деятельности в России. Если исходить из размера заявленных в суд претензий, то в случае их полного удовлетворения суммарный долг HP может составлять более 2 млрд руб.»
Заявление о банкротстве было подано, потому что кредитор рассчитывает взыскать долг, объясняет аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Признание компании банкротом означает, что государством будет назначен конкурсный управляющий, который выяснит, чем в настоящее время владеет юрлицо, которое выступает ответчиком, продолжает он. «Российское юрлицо HPE может владеть, например, складом электроники, которую можно продать и выручить за это деньги», – отметил эксперт. После этого собранные средства обычно распределяются между государством, которое недополучило налоги, кредиторами и акционерами и др. в установленном законом порядке, говорит Делицын.
Если на текущий момент имущества не хватает на всех кредиторов, конкурсную массу можно будет пополнить за счет оспаривания в процедуре банкротства подозрительных сделок или привлечения бенефициаров и руководства должника к субсидиарной ответственности, объясняет адвокат Forward Legal Тимур Тажиров. Оценить суммарный долг дочки HPE сейчас затруднительно, так как бухгалтерская отчетность может не отражать реальной картины долга компании, объясняет он. Его размер станет понятен, когда все желающие включат свои требования в реестр требований кредиторов должника в процедуре банкротства, добавляет Тажиров.
Если заявление о признании подразделения HPE поступит в суд, разбирательство и процедура признания компании банкротом могут растянуться на годы, обращает внимание Сергей Учитель, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper. «Очевидно, что потребуется значительное время для проведения финансового анализа, формирования реестра кредиторов, поиска и оспаривания подозрительных сделок в преддверии банкротства, формирования конкурсной массы и ее реализации», — отмечает Учитель.
Кроме того, на процедуру банкротства лица могут повлиять и все те разбирательства, которые находятся сейчас в российских судах в связи с уходом HPE из России, добавил он. «Очевидно, что эти дела потенциально могут повлиять на размер требований реестра кредиторов при банкротстве», — продолжил юрист.
Но с учетом того факта, что учредителями зарегистрированных в РФ компаний HPE выступают иностранные юрлица, даже в случае привлечения их к субсидиарной ответственности по долгам общества в России возникнут неизбежные сложности с исполнением такого решения по месту их регистрации, рассуждает Учитель. «Поэтому кредиторам HPE стоит уповать на те активы компании, которые удастся обнаружить и включить в конкурсную массу в рамках дела о банкротстве в России», – резюмировал он.