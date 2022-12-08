«Росэлектроника» и «Крафтвэй» попали под экспортные санкции США

«Росэлектроника» и «Крафтвэй» попали под экспортные санкции СШАНо очередные ограничения вряд ли повлияют на их работу
Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 10 российских производителей электроники и комплектующих, которые, по мнению американского правительства, действуют вопреки интересам нацбезопасности и внешней политики страны. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе Федерального реестра 7 декабря.
В черном списке оказались холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех»), производитель компьютерного оборудования Kraftway, производитель электросчетчиков ООО «Милур ИС», производитель микросхем АО «ПКК Миландр», а также связанные с ним юрлица ООО «Миландр ЭК», ICC JSC Milandr и ООО «МПК Миландр». В перечень также включили АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», LLC Fibersense и НПК «Оптолинк».
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