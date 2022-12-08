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«Росэлектроника» и «Крафтвэй» попали под экспортные санкции США

Но очередные ограничения вряд ли повлияют на их работу
Анастасия Курашева Анна Устинова
Холдинги уже давно работают в условиях санкционных ограничений / Росэлектроника

Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 10 российских производителей электроники и комплектующих, которые, по мнению американского правительства, действуют вопреки интересам нацбезопасности и внешней политики страны. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе Федерального реестра 7 декабря.

В черном списке оказались холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех»), производитель компьютерного оборудования Kraftway, производитель электросчетчиков ООО «Милур ИС», производитель микросхем АО «ПКК Миландр», а также связанные с ним юрлица ООО «Миландр ЭК», ICC JSC Milandr и ООО «МПК Миландр». В перечень также включили АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», LLC Fibersense и НПК «Оптолинк».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных