Бывший флагманский магазин Massimo Dutti в центре Москвы сменил владельца

Получить комментарии Hartney Enterprises Limited не удалось, конечный бенефициар этой фирмы неизвестен. По данным «СПАРК-Интерфакса», руководителем ее филиала в Москве выступает Айсель Трудел. Женщина с такими же именем и фамилией является создателем мультибрендового бутика Aizel, где продавались многие люксовые одежные бренды, такие как Gucci, Burberry, Loewe и проч. В здании на Кузнецком Мосту ранее находился флагманский магазин ритейлера Massimo Dutti, входящего в испанскую группу Inditex. Трудел в 2019 г. вошла в список наиболее влиятельных людей в мировой моде, составленный отраслевым порталом Business of fashion. РБК также сообщал, что в ее компанию инвестировали Bonum Capital и Genome Ventures (фонд экс-главы администрации президента Александра Волошина и бывшего руководителя инвесткомпании UBS Securities Марлена Манасова). Трудел на запрос «Ведомостей» не ответила.