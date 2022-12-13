Бывший флагманский магазин Massimo Dutti в центре Москвы сменил владельца

Бывший флагманский магазин Massimo Dutti в центре Москвы сменил владельцаОсобняк на Кузнецком Мосту приобрел одежный ритейлер Henderson
Структура ритейлера Henderson – ООО «Тами и ко» – приобрела у кипрской Hartney Enterprises Limited здание на 959 кв. м и участок под ним на 0,06 га на Кузнецком Мосту в центре Москвы. Это следует из информации, опубликованной в системе «СПАРК-Интерфакс». Там же сказано, что сделка была одобрена в начале декабря, ее сумма составила 1,2 млрд руб. Представитель Henderson информацию о покупке этого объекта подтвердил. По его словам, компания планирует использовать его под размещение флагманского салона.
Получить комментарии Hartney Enterprises Limited не удалось, конечный бенефициар этой фирмы неизвестен. По данным «СПАРК-Интерфакса», руководителем ее филиала в Москве выступает Айсель Трудел. Женщина с такими же именем и фамилией является создателем мультибрендового бутика Aizel, где продавались многие люксовые одежные бренды, такие как Gucci, Burberry, Loewe и проч. В здании на Кузнецком Мосту ранее находился флагманский магазин ритейлера Massimo Dutti, входящего в испанскую группу Inditex. Трудел в 2019 г. вошла в список наиболее влиятельных людей в мировой моде, составленный отраслевым порталом Business of fashion. РБК также сообщал, что в ее компанию инвестировали Bonum Capital и Genome Ventures (фонд экс-главы администрации президента Александра Волошина и бывшего руководителя инвесткомпании UBS Securities Марлена Манасова). Трудел на запрос «Ведомостей» не ответила.