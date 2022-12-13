Рыбопромышленники угрожают уволить сотрудников в случае изъятия прав на добычу рыбы и краба

Рыбопромышленники угрожают уволить сотрудников в случае изъятия прав на добычу рыбы и крабаА в Росрыболовстве считают, что новая программа инвестквот стимулирует создание рабочих мест
Перераспределение квот на добычу рыбы и краба не позволит рыбопромышленникам исполнять взятые на себя обязательства по сохранению рабочих мест и повышению оплаты труда. Об этом говорится в резолюции совместного собрания работодателей и профсоюзов рыбной отрасли от 12 декабря. «Ведомости» с этим документом ознакомились, его достоверность подтвердил представитель Российского союза работодателей-рыбопромышленников (РСРР).
Ранее Росрыболовство, РСРР и профсоюз работников рыбной отрасли заключили трехстороннее соглашение, которое предусматривает запрет на увольнение больше 10 человек в течение 30 дней из отдельных подразделений компаний (это означает, что из каждого подразделения можно увольнять не более чем по 10 человек каждый месяц).
Оно также декларирует обязательства по повышению зарплат сотрудникам. Но 27 октября этого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о втором этапе инвестиционных квот на добычу водных ресурсов. Планируется, что он вступит в силу с 1 января 2023 г. В его рамках будет перераспределено 24% квот на добычу минтая и сельди на Дальнем Востоке, 50% по вылову краба, а также 100% квот на вылов моллюсков. По оценкам авторов резолюции, речь идет о 633 500 т водных ресурсов на Дальнем Востоке. Под эти цели у 116 рыбопромышленных предприятий этого региона будут изъяты квоты на добычу рыбы и краба. А без возможности вести промысел более 140 судов будут простаивать, а работы лишится более 7000 человек, следует из резолюции совместного собрания работодателей и профсоюзов рыбной отрасли.