Рыбопромышленники угрожают уволить сотрудников в случае изъятия прав на добычу рыбы и краба

Оно также декларирует обязательства по повышению зарплат сотрудникам. Но 27 октября этого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о втором этапе инвестиционных квот на добычу водных ресурсов. Планируется, что он вступит в силу с 1 января 2023 г. В его рамках будет перераспределено 24% квот на добычу минтая и сельди на Дальнем Востоке, 50% по вылову краба, а также 100% квот на вылов моллюсков. По оценкам авторов резолюции, речь идет о 633 500 т водных ресурсов на Дальнем Востоке. Под эти цели у 116 рыбопромышленных предприятий этого региона будут изъяты квоты на добычу рыбы и краба. А без возможности вести промысел более 140 судов будут простаивать, а работы лишится более 7000 человек, следует из резолюции совместного собрания работодателей и профсоюзов рыбной отрасли.