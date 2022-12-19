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Европа опередила Азию по импорту российского СПГ

Основной рост спроса с начала года обеспечили Франция, Бельгия и Испания
Василий Милькин Дарья Савенкова
Доли стран АТР и Европы в экспорте российского СПГ практически сравнялись / Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Россия увеличила общий экспорт сжиженного газа в январе – ноябре 2022 г. на 9% в годовом выражении до 40 млрд куб. м (здесь и далее поставки СПГ переведены в эквивалент трубопроводного газа). Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в России), подготовленного для «Ведомостей». При этом поставки газа в Европу из РФ с начала года уже превысили поставки в Азию.

По расчетам Б1, экспорт в Европу (включая Великобританию и Турцию) вырос за 11 месяцев на 22% до 20 млрд куб. м. Из стран ЕС резко увеличились поставки в Бельгию – на 110% примерно до 5 млрд куб. м, Францию – более чем на 50% до 7,3 млрд куб. м и Испанию – более чем на 40% до 4,5 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных