Европа опередила Азию по импорту российского СПГ

Россия увеличила общий экспорт сжиженного газа в январе – ноябре 2022 г. на 9% в годовом выражении до 40 млрд куб. м (здесь и далее поставки СПГ переведены в эквивалент трубопроводного газа). Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в России), подготовленного для «Ведомостей». При этом поставки газа в Европу из РФ с начала года уже превысили поставки в Азию.