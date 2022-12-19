Европа опередила Азию по импорту российского СПГ

Европа опередила Азию по импорту российского СПГОсновной рост спроса с начала года обеспечили Франция, Бельгия и Испания
Россия увеличила общий экспорт сжиженного газа в январе – ноябре 2022 г. на 9% в годовом выражении до 40 млрд куб. м (здесь и далее поставки СПГ переведены в эквивалент трубопроводного газа). Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в России), подготовленного для «Ведомостей». При этом поставки газа в Европу из РФ с начала года уже превысили поставки в Азию.
По расчетам Б1, экспорт в Европу (включая Великобританию и Турцию) вырос за 11 месяцев на 22% до 20 млрд куб. м. Из стран ЕС резко увеличились поставки в Бельгию – на 110% примерно до 5 млрд куб. м, Францию – более чем на 50% до 7,3 млрд куб. м и Испанию – более чем на 40% до 4,5 млрд куб. м.
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