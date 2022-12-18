Bloomberg: потери Европы от роста цен на энергоносители составили $1 трлн
Европа потеряла порядка $1 трлн из-за резкого роста цен на энергоносители в связи с проведением Россией спецоперации на Украине, подсчитало агентство Bloomberg.
Агентство отмечает, что Европе после зимы 2022-2023 г. придется формировать запасы газа практически без поставок из России, из-за чего вырастет конкуренция в сфере танкерных перевозок. Вероятно, напряжение на рынке энергоносителей сохранится до 2026 г., когда станут доступны дополнительные производственные мощности в США и Катаре.
По данным брюссельского аналитического центра Bruegel, правительства европейских стран смягчили удар для предприятий и домохозяйств, выделив порядка $700 млрд поддержки, но чрезвычайное положение в регионе может длиться годами. «В условиях роста процентных ставок и вероятного экономического спада поддержка, которая смягчила удар для миллионов домохозяйств и предприятий, становится все более недоступной», – говорится в материале Bloomberg. Как отмечает издание, бюджетные возможности стран сильно истощены – около половины государств-членов Евросоюза имеют долг, превышающий лимит блока в 60% ВВП.
Со ссылкой на данные Международного энергетического агентства Bloomberg сообщил, что ЕС удалось сократить спрос на газ на 50 млрд куб. м в 2022 г., но регион по-прежнему грозит потенциальный дефицит в размере 27 млрд куб. м в 2023 г. с учетом сокращения российских поставок до нуля и возвращения китайского импорта сжиженного природного газа (СПГ) к уровню 2021 г. По данным института экономики энергетики China National Offshore Oil Corp., импорт китайского газа в 2023 г. может превысить уровень этого года 7%. Таким образом, Китай может выступить конкурентом Европы в борьбе за поставки. К наращиванию запасов стремятся и другие страны, например, Япония, пишет Bloomberg.
Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.
Страны ЕС также договорились о ценовом потолке на российскую нефть в размере $60 за баррель 3 декабря, ограничение вступило в силу 5 декабря. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7, Норвегия и Австралия.