Bloomberg: потери Европы от роста цен на энергоносители составили $1 трлн

Со ссылкой на данные Международного энергетического агентства Bloomberg сообщил, что ЕС удалось сократить спрос на газ на 50 млрд куб. м в 2022 г., но регион по-прежнему грозит потенциальный дефицит в размере 27 млрд куб. м в 2023 г. с учетом сокращения российских поставок до нуля и возвращения китайского импорта сжиженного природного газа (СПГ) к уровню 2021 г. По данным института экономики энергетики China National Offshore Oil Corp., импорт китайского газа в 2023 г. может превысить уровень этого года 7%. Таким образом, Китай может выступить конкурентом Европы в борьбе за поставки. К наращиванию запасов стремятся и другие страны, например, Япония, пишет Bloomberg.