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Прибыль рыбопромышленных предприятий по итогам 2022 года может снизиться на 16%

Это связано с ростом издержек и укреплением курса рубля
Алексей Полухин
Перспективы отрасли в 2023 г. будут зависеть от того, не произойдет ли нового закрытия портов Китая / Сергей Красноухов / ТАСС

Прибыль рыбопромышленных предприятий РФ по итогам 2022 г. снизится на 16% – до 195,5 млрд руб. – по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз делают аналитики Всероссийской рыбопромышленной ассоциации (ВАРПЭ). Из него следует, что этот показатель упадет, даже несмотря на рост выручки на те же 16% до 919,23 млрд руб.

Снижение прибыли президент ВАРПЭ Герман Зверев объясняет прежде всего ростом издержек рыбопромышленных предприятий. По его словам, компании столкнулись с почти двукратным удорожанием судового топлива, на которое приходится до 30% себестоимости рыбной продукции. Если в конце 2021 г. цены на флотский мазут и низкосернистое топливо были на уровне $500 и $650 за тонну соответственно, то в мае-июне они подорожали до $846 и $1164. Другая причина – низкий объем добычи лососевых, а также снижение поставок рыбы в Корею и США из-за санкционных ограничений, добавил Зверев. По данным Росрыболовства, по итогам 2022 г. в России добыли 271 000 т лососевых против 453 000 т годом ранее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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