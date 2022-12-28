Прибыль рыбопромышленных предприятий по итогам 2022 года может снизиться на 16%

Снижение прибыли президент ВАРПЭ Герман Зверев объясняет прежде всего ростом издержек рыбопромышленных предприятий. По его словам, компании столкнулись с почти двукратным удорожанием судового топлива, на которое приходится до 30% себестоимости рыбной продукции. Если в конце 2021 г. цены на флотский мазут и низкосернистое топливо были на уровне $500 и $650 за тонну соответственно, то в мае-июне они подорожали до $846 и $1164. Другая причина – низкий объем добычи лососевых, а также снижение поставок рыбы в Корею и США из-за санкционных ограничений, добавил Зверев. По данным Росрыболовства, по итогам 2022 г. в России добыли 271 000 т лососевых против 453 000 т годом ранее.