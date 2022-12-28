Инвестиции в курорт «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае выросли до 23 млрд рублей

Инвестиции в курорт «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае выросли до 23 млрд рублейКомпания вместе с госкорпорацией «Туризм.рф» утвердила план его развития
Группа компаний «Абрау-Дюрсо» и корпорация «Туризм.рф» утвердили мастер-план развития курорта у озера Абрау. Проект с учетом инфраструктуры обойдется примерно в 23,2 млрд руб., поясняет вице-президент по туризму и специальным проектам «Абрау-Дюрсо» Ирина Гончарова. Из них на строительство туристических объектов, включая отели, глэмпинг, активити-парк, детский игровой и торгово-деловой центр, будет потрачено 16,6 млрд руб. В апреле представитель компании говорил, что инвестиции в проект составят 15 млрд руб. Это были примерные расчеты, сообщил он «Ведомостям».
«Абрау-Дюрсо» – один из крупнейших в России производителей игристых вин. Также группа выпускает тихие вина и является крупным владельцем виноградников (3400 га). Выручка по МФСО за первое полугодие 2022 г. выросла на 10% до 4,06 млрд руб., а чистый убыток сократился на 27% до 130,027 млн руб., следует из отчета компании. В 2021 г. ее продажи увеличились на 11,8% до 45,9 млн бутылок. Основной владелец компании — Борис Титов.
Сейчас курорт «Абрау-Дюрсо» располагает в основном развлекательной инфраструктурой: семью ресторанами, фуд-кортом, сезонными кафе и проч. «Номерной фонд при этом составляет только 65 номеров в собственных отелях, что, очевидно, уже не отвечает возросшему турпотоку», — говорит Гончарова. Поэтому его планируется увеличить до 704 номеров к 2029 г. Турпоток при этом вырастет с 500 000 человек до 1 млн посетителей в год.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты предупреждают, что 24 млрд руб. может не хватить для возведения такого курорта.
Сейчас и сроки, и стоимость поставок для строительства могут растянуться и то, что ранее покупалось за день, теперь нужно ждать месяцами, напоминает руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Смирнова. По ее словам, все это автоматически ведет и к увеличению расходов на сам проект, хотя бы из-за дополнительных выплат по процентам по кредитам.
23 млрд руб. на гостиницы с сопутствующей инфраструктурой — это порядка $500 000 на номер. Для сравнения: самые известные отели-казино Лас Вегаса и Макао — Venetian — обошлись в $800 000 на номер, говорит руководитель центра стратегических разработок союза «Туризм и гостеприимство» Роман Еремян. По его словам, строительство кластера «Роза Хутор» и Красной Поляны стоило примерно столько же. Возврат инвестиций в такие проекты может составить 15-20 лет, а некоторые из них и вовсе не окупаются, отмечает Смирнова. По мнению Еремяна, номерной фонд по завершении проекта может быть по-прежнему недостаточен для амбициозных целей «Абрау-Дюрсо» по увеличению туристического потока до 1 млн человек в год. «704 номера при 100%-ной загрузке 365 дней в году создают лишь 514 000 человеко-ночей», — говорит он.