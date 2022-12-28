Инвестиции в курорт «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае выросли до 23 млрд рублей

23 млрд руб. на гостиницы с сопутствующей инфраструктурой — это порядка $500 000 на номер. Для сравнения: самые известные отели-казино Лас Вегаса и Макао — Venetian — обошлись в $800 000 на номер, говорит руководитель центра стратегических разработок союза «Туризм и гостеприимство» Роман Еремян. По его словам, строительство кластера «Роза Хутор» и Красной Поляны стоило примерно столько же. Возврат инвестиций в такие проекты может составить 15-20 лет, а некоторые из них и вовсе не окупаются, отмечает Смирнова. По мнению Еремяна, номерной фонд по завершении проекта может быть по-прежнему недостаточен для амбициозных целей «Абрау-Дюрсо» по увеличению туристического потока до 1 млн человек в год. «704 номера при 100%-ной загрузке 365 дней в году создают лишь 514 000 человеко-ночей», — говорит он.