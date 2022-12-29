Продление автотрассы М12 до Владивостока потребует 600 млрд рублей

Продление автотрассы М12 до Владивостока потребует 600 млрд рублейПрограмма рассчитана на 7 лет и предполагает строительство обходов крупных городов
Программа развития проекта скоростной автотрассы М12 «Восток» через Казань до Екатеринбурга и Тюмени и далее через всю страну до Владивостока рассчитана до 2030 г. и потребует порядка 600 млрд руб. бюджетных средств. Об этом рассказал 29 декабря на брифинге, отвечая на вопрос «Ведомостей», профильный вице-премьер Марат Хуснуллин. Большая часть проектов по этой программе есть в пятилетнем плане дорожного строительства, уточнил он.
«Мы определили новый маршрут, назвали его “Россия”, доложили президенту. Участок от Москвы до Тюмени получил название “Восток”. Сейчас мы рассматриваем всю эту трассу комплексно, включая М11 “Нева” и ЦКАД», — отметил Хуснуллин. По его словам, к дорожной оси с запада на восток через всю страну планируется дотянуть региональные дороги, которые идут от крупных городов и столиц субъектов. Например, будут расширены дороги от Перми, Ижевска и Кирова к этой магистрали.
После завершения работ на участке от Екатеринбурга до Тюмени будут достроены обходы Омска и Новосибирска, продолжил Хуснуллин. «Практически везде вокруг крупных городов строим обходы — либо полукольца, либо полные кольца, чтоб убрать транзитный трафик. Доходя до Улан-Удэ и Читы, проектируем выходы к границам с Казахстаном, Монголией и Китаем с реконструкцией погранпереходов. В конечном итоге у нас получается большая комплексная программа, которая заканчивается во Владивостоке», — резюмировал вице-премьер.
Запланировать продление строящейся скоростной автотрассы М12 Москва - Казань до Екатеринбурга Хуснуллин предложил правительству в сентябре. Позднее, в середине декабря, вице-премьер сообщил, что М12 с продлением до Екатеринбурга будет построена и до Тюмени в те же сроки – до конца 2024 г.
В 2021 г. президент Владимир Путин поручал продлить скоростную магистраль, которую изначально планировалось строить до Казани, в Екатеринбург с сохранением прежних сроков сдачи объекта до конца 2024 г. Только до Казани магистраль протяженностью 810 км базово оценивалась в 623 млрд руб., но в итоге будет дороже примерно на 200 млрд руб. по ряду причин, говорил Хуснуллин в интервью «Ведомостям» в конце 2021 г. На строительство нового участка от города Дюртюли в Башкирии до Ачита в Свердловской области для продления дороги до Екатеринбурга правительство выделило еще 260 млрд руб.
Текущая ситуация, когда федеральная трасса может проходить прямо по улицам крупных городов, неприемлема, говорит директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. В таких местах очень плохо жить, а улично-дорожная сеть со своими светофорами и наземными переходами сильно снижает скорость движения грузовиков, отмечает он. Задача избавиться от этого за счет строительства обходов городов — это очень правильно и профессионально со стороны правительства, считает он. По словам эксперта, стоимостные показатели программы следует воспринимать лишь как приблизительный ориентир в силу длительного срока ее реализации.