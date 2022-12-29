Продление автотрассы М12 до Владивостока потребует 600 млрд рублей

В 2021 г. президент Владимир Путин поручал продлить скоростную магистраль, которую изначально планировалось строить до Казани, в Екатеринбург с сохранением прежних сроков сдачи объекта до конца 2024 г. Только до Казани магистраль протяженностью 810 км базово оценивалась в 623 млрд руб., но в итоге будет дороже примерно на 200 млрд руб. по ряду причин, говорил Хуснуллин в интервью «Ведомостям» в конце 2021 г. На строительство нового участка от города Дюртюли в Башкирии до Ачита в Свердловской области для продления дороги до Екатеринбурга правительство выделило еще 260 млрд руб.