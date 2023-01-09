Мэрия Москвы выставила на продажу четыре транспортно-пересадочных узла

Принять участие в торгах смогут не все девелоперы. В документации сказано, что при определении победителя будет учитываться опыт претендента: общий объем ввода жилья у застройщика должен будет составлять не менее 250 000–300 000 кв. м, а общая выручка за три года – не менее 6 млрд руб. Под такие критерии, согласно информации на сайте Единого реестра застройщиков, в одном только Московском регионе попадают несколько десятков девелоперов, среди которых есть и те, кто активно занимается строительством жилья в новой Москве, – ПИК, «Гранель», «Самолет», «А101 девелопмент» и проч. Представители первых трех компаний от комментариев отказались, запросы в «А101» остались без ответа. Партнер Ricci|M&A Петр Виноградов считает, что в торгах могут принять участие не только московские девелоперы, но и региональные игроки, которые в последнее время активно выходят в Москву.