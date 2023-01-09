Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке.
Распродажа года →

Мэрия Москвы выставила на продажу четыре транспортно-пересадочных узла

Наибольший интерес у девелоперов вызвала площадка на Калужском шоссе, где можно построить крупный жилой комплекс
Дарья Молоткова
Принять участие в торгах смогут не все девелоперы / Евгений Разумный / Ведомости

Подконтрольная столичному департаменту строительства компания «Мосинжпроект» проведет торги по продаже 99% долей в ООО «Щиброво», которому, судя по лотовой документации, принадлежат права на 9 га на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Мамыри» между одноименной деревней и поселком Мосрентген в новой Москве. Соответствующая информация опубликована на сайте инвестиционного портала города. Аукцион должен пройти в середине февраля. Из документации следует, что на площадке можно будет построить 225 000 кв. м недвижимости, из которых 181 000 кв. м – жилье. Представители «Мосинжпроекта» и департамента строительства Москвы на запросы «Ведомостей» не ответили.

Принять участие в торгах смогут не все девелоперы. В документации сказано, что при определении победителя будет учитываться опыт претендента: общий объем ввода жилья у застройщика должен будет составлять не менее 250 000–300 000 кв. м, а общая выручка за три года – не менее 6 млрд руб. Под такие критерии, согласно информации на сайте Единого реестра застройщиков, в одном только Московском регионе попадают несколько десятков девелоперов, среди которых есть и те, кто активно занимается строительством жилья в новой Москве, – ПИК, «Гранель», «Самолет», «А101 девелопмент» и проч. Представители первых трех компаний от комментариев отказались, запросы в «А101» остались без ответа. Партнер Ricci|M&A Петр Виноградов считает, что в торгах могут принять участие не только московские девелоперы, но и региональные игроки, которые в последнее время активно выходят в Москву.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных