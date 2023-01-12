АЕБ прогнозирует рост авторынка в России в 2023 году на 12%Ему помогут внутреннее производство, электромобили и параллельный импорт
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в 2023 г. составят 770 000 единиц против 687 370 машин по итогам минувшего 2022 г. (-59% к 2021 г.). Такой прогноз 12 января представил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.
По его словам, в комитете есть «умеренный оптимизм» относительно той ситуации на рынке, которая сложилась в 2022 г. «Это средний прогноз — не оптимистичный и не пессимистичный. При благоприятном стечении обстоятельств — стабилизации общей ситуации в мире — возможен и рост выше 12%, но никто в текущей ситуации не может это прогнозировать. Положительной динамике будет способствовать появление новых брендов — не менее 5-7% в 2023 г.», — отметил Калицев.
Среди актуальных трендов 2023 г. он назвал организацию работы автопроизводств тех компаний, которые покинули российский авторынок, развитие собственного производства автокомпонентов и налаживание их поставок из-за рубежа. Влиять на продажи также будут поставки машин в рамках параллельного импорта и развитие рынка электромобилей за счет запуска сборочных площадок электрокаров российских брендов.
По оценке Калицева, параллельный импорт автомобилей в России стал развиваться с июля - августа 2023 г. (тогда была подготовлена нормативная база для этого. — «Ведомости»). Тем не менее пока этот механизм используется дилерами скорее эпизодически из-за большого количества подводных камней, констатировал глава комитета АЕБ. Влияние параллельного импорта, по словам Калинцева, будет учитываться в оценке авторынка в России по итогам 2023 г.
Но, как следует из данных аналитического агентства «Автостат», представленных исполнительным директором компании Сергеем Удаловым 12 января, на параллельный импорт пришлось 12% продаж новых легковых машин за прошлый год. Правда, в эту долю входят и те автомобили, которые были ввезены физлицами, что было возможно и до разрешения параллельного импорта со стороны государства.
Всего же, по оценке «Автостата», рынок новых легковых машин в 2022 г. в России (без LCV) составил 626 300 автомобилей (-59%). Продажи LCV снизились за прошлый год на 48% до 75 200 единиц.
Поддержать показатели авторынка в 2023 г. могут также покупки новых электромобилей. По оценке АЕБ, продажи электрокаров в РФ могут составить 15 000—16 000 единиц, что «кратно больше» результатов минувшего года. Ассоциация, которая ведет свою статистику на основе поданных производителями и импортерами данных, оценила рынок электрокаров в 2022 г. в России на уровне 840 штук. В то же время, по оценке «Автостата», который опирается на сведения системы электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), в прошлом году было продано 2 998 электромобилей. Это на 33% больше, чем в 2021 г.
С учетом имеющихся реалий, когда часть производителей перестали предоставлять данные о продажах в АЕБ, а также из-за роста влияния параллельного импорта ассоциация планирует трансформировать статистику продаж в 2023 г., сказал Калицев. Консультации об этом уже ведутся с АО «Электронный паспорт», которое является оператором системы ЭПТС в России, добавил он.
Продажи автомобилей в 2023 г. будут зависеть от большого количества неэкономических факторов, считает Удалов из «Автостата». Среди них он выделяет возможности российских производителей и их партнеров по загрузке имеющихся мощностей, налаживание логистики компонентов и развитие параллельного импорта.
«Автостат» традиционно подготовил три варианта прогноза продаж новых легковых машин в этом году. По базовому сценарию продажи вырастут на 4% до 650 000 автомобилей, оптимистичный предполагает рост рынка на четверть — до 780 000 машин, а негативный — его падение на 12% до 550 000 штук, рассказал Удалов.