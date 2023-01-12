АЕБ прогнозирует рост авторынка в России в 2023 году на 12%

Поддержать показатели авторынка в 2023 г. могут также покупки новых электромобилей. По оценке АЕБ, продажи электрокаров в РФ могут составить 15 000—16 000 единиц, что «кратно больше» результатов минувшего года. Ассоциация, которая ведет свою статистику на основе поданных производителями и импортерами данных, оценила рынок электрокаров в 2022 г. в России на уровне 840 штук. В то же время, по оценке «Автостата», который опирается на сведения системы электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), в прошлом году было продано 2 998 электромобилей. Это на 33% больше, чем в 2021 г.