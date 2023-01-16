Аналитики не исключают снижения потолка цен на российскую нефть

Аналитики не исключают снижения потолка цен на российскую нефтьУже весной недружественные страны могут опустить его до $50-55 за баррель
Потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, могут снизить с $60 до $50/барр., говорится в аналитическом отчете SberCIB Investment Research от 16 января 2023 г. Такие изменения могут вступить в силу в середине апреля, прогнозируют аналитики.
Представитель Сбербанка пояснил, что расчеты аналитиков основаны на «средней цене российской нефти, взвешенной по объемам на базисах портов РФ с 5 декабря 2022 г., сниженной на 5%».
Потолок цен на нефть из России вступил в силу 5 декабря 2022 г. и был установлен на уровне $60/барр. Закупать сырье не выше этого ценового уровня договорились страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) и Евросоюза (ЕС), а также Австралия. Компании из этих стран не могут перевозить российскую нефть с ценой отгрузки выше $60/барр. и финансировать такие перевозки. До 19 января 2022 г. действует переходный период: потолок не распространяется на танкеры, на которые нефть из РФ была загружена до 5 декабря.
Страны, договорившиеся о введении потолка цен на российскую нефть, также установили механизм его пересмотра. Они смогут менять уровень предельной цены, по которой разрешено закупать нефть из РФ, раз в два месяца начиная с 15 января. Новый лимит должен быть как минимум на 5% ниже средней цены, по которой экспортируется Urals.
Первый такой пересмотр возможен уже до конца этой недели, указывается в обзоре SberCIB. Аналитики подчеркивают, что если в течение недели потолок цен на нефть будет снижен и будут объявлены ограничения цен на нефтепродукты из России, это приведет к подорожанию моторного топлива в Европе (уровень роста цен на горючее не указывается).
Цены на нефтепродукты из РФ планируется ограничить с 5 февраля 2023 г. Страны G7 и ЕС установят два потолка цен — на более дорогие (как дизель) и более дешевые (мазут) нефтепродукты. Лимит пока не назывался.
Как Россия уводила нефть от санкций
Усиление антироссийских санкций в 2022 г. усилило давление на нефтяную отрасль РФ. США и Великобритания объявили о полном отказе от российской нефти и нефтепродуктов, а ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти (с 5 декабря 2022 г.) и нефтепродуктов (с 5 февраля 2023 г.) В результате российским компаниям пришлось перенаправлять энергоресурсы с европейского рынка на азиатский. Крупнейшими покупателями нефти из РФ стали Индия и Китай. При этом Индия, которая до начала СВО на Украине закупала небольшие партии российской нефти, за год нарастила импорт в 33 раза до 1,2 млн барр./сутки в декабре 2022 г., сообщил 16 января Bloomberg со ссылкой на данные Vortexa. Китай, по данным Главного таможенного управления страны, за 11 месяцев 2022 г. увеличил импорт нефти из РФ на 10,2% до 79,8 млн т.
Российская нефть после введения санкций продается с дисконтом к эталонной Brent. На пике дисконт приближался к $35/барр., затем к осени снизился до $20-25.
Глава Центра развития энергетики Кирилл Мельников считает, что потолок цен на нефть «с высокой вероятностью будет понижен до уровня порядка $55/барр.». «Будет сложно привести аргументы против снижения потолка в ситуации, когда стоимость Urals сейчас находится в районе $45-47/барр.», – поясняет он.
По данным Минфина РФ, средняя цена Urals с 15 декабря по 14 января составила $46,82/барр. В течение 2022 г. она выросла на 10,3% и к концу года преодолела планку в $76/барр. При этом в декабре 2022 г., после вступления в силу эмбарго ЕС на поставки нефти и ценового потолка, средняя цена Urals снизилась в 1,4 раза к тому же месяцу 2021 г. и составила $50,47/барр.
По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, уровень потолка может снизиться до $50-55/барр. Юшков отмечает, что глубина снижения будет зависеть от того, цены на какие сорта российской нефти будут учитываться при его пересмотре. С учетом уменьшения цен на Urals потолок может снизиться до $50/барр. и ниже, а если при расчете будут учитываться цены, например, на более премиальную нефть сорта ВСТО (сибирская марка ESPO, поставляемая на экспорт по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан. – «Ведомости»), то снижение может быть не таким сильным, добавляет аналитик.
Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин сомневается, что потолок цен на нефть будет пересмотрен именно сейчас. По его мнению, это было бы преждевременно, так как котировки Brent в ближайшие недели могут дополнительно укрепиться, а вслед за ними подорожает и российская нефть.
По данным биржи ICE, мартовские фьючерсы на Brent 16 января торговались по $84,4/барр.