Аналитики не исключают снижения потолка цен на российскую нефть

Как Россия уводила нефть от санкций

Усиление антироссийских санкций в 2022 г. усилило давление на нефтяную отрасль РФ. США и Великобритания объявили о полном отказе от российской нефти и нефтепродуктов, а ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти (с 5 декабря 2022 г.) и нефтепродуктов (с 5 февраля 2023 г.) В результате российским компаниям пришлось перенаправлять энергоресурсы с европейского рынка на азиатский. Крупнейшими покупателями нефти из РФ стали Индия и Китай. При этом Индия, которая до начала СВО на Украине закупала небольшие партии российской нефти, за год нарастила импорт в 33 раза до 1,2 млн барр./сутки в декабре 2022 г., сообщил 16 января Bloomberg со ссылкой на данные Vortexa. Китай, по данным Главного таможенного управления страны, за 11 месяцев 2022 г. увеличил импорт нефти из РФ на 10,2% до 79,8 млн т.