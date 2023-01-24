ТМК продала свои активы в Европе

ТМК продала свои активы в ЕвропеСумма сделки оценивается в $150–250 млн
Сербская инвестиционная компания Hefestos Capital приобрела европейские активы Трубной металлургической компании (ТМК) – два завода в Румынии и их сбытовые подразделения в Европе и США. Об этом говорится в пресс-релизе TMK Artrom SA – бывшей «дочки» ТМК, объединявшей румынские заводы. После сделки название этой компании сменили на Artrom Steel Tubes.
Покупатель, согласно сообщению, является «крупнейшей инвестиционной компанией в Южной Европе». Сумма сделки не разглашается. В ТМК отказались от комментариев. «Ведомости» направили запросы в Hefestos Capital и Artrom Steel Tubes.
12 декабря ТМК перестала включать в свой список аффилированных лиц европейские «дочки», но на тот момент не объясняла, почему это произошло.
В Artrom Steel Tubes входит сталеплавильное производство в Решице мощностью 450 000 т в год и трубное в Слатине мощностью 200 000 т бесшовных труб для машиностроения в год. Трубы реализуются через торговые подразделения в Европе и США Artrom Italia srl и Artrom USA LLC. Годовой оборот компании оценивается в 2 млрд леев (примерно $442 млн), отмечается в релизе.
ТМК приобрела 100% уставного капитала компании Sinara Handel GmbH, владевшей контрольными пакетами акций металлургического комбината и трубного завода, в марте 2006 г. Сумма сделки не разглашалась.
В сообщении TMK Artrom SA также отмечается, что новые владельцы Artrom Steel Tubes уже подали заявление на разморозку средств бывшей румынской «дочки» ТМК, которые были заблокированы из-за санкций против бывшего крупнейшего акционера российской трубной компании Дмитрия Пумпянского. ЕС 9 марта 2022 г. объявил о санкциях в отношении Пумпянского, на тот момент являвшегося владельцем 90,6% ТМК. На следующий день после этого бизнесмен вышел из состава бенефициаров и совета директоров ТМК.
Но несмотря на это, в конце марта Национальное агентство налоговой администрации (ANAF) Румынии заблокировало фонды и экономические ресурсы компаний TMK Artrom, TMK Assets srl и TMK Europe GmbH, сообщал ТАСС. В том числе заморожена была и выплата зарплат, что спровоцировало протесты рабочих. Позднее агентство разрешило осуществлять наиболее существенные платежи, касающихся коммерческой деятельности компании.
«Этот момент (заключения сделки. – «Ведомости») очень важен для будущего компании, потому что он дает нам выход из периода особенно сильных сложностей, вызванных тем, что бывший бенефициарный владелец Artrom находится под санкциями», – отметил председатель совета директоров Artrom Steel Tubes Адриан Попеску (его слова приводятся в пресс-релизе).
По словам Попеску, теперь группа Artrom может возобновить программы развития, которые пришлось откладывать на протяжении последних трех лет – сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за СВО на Украине и последовавших санкций.
Hefestos Capital была основана в 2001 г., ею владеют Милутин Николич и Павле Кавран, у обоих более 25 лет опыта в инвестициях. У компании есть опыт инвестирования в секторы производства, розницы и энергетики в Европе, Азии и Африке.
До 2020 г. EBITDA активов, консолидированных на TMK Artrom, составляла около $40–50 млн в год, напоминает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Долг этих активов, по его словам, составлял около $175 млн. «По какому мультипликатору могла быть сделка в настоящих условиях, сказать сейчас затруднительно», – отмечает аналитик.
Выход из европейского бизнеса существенно не повлияет на показатели ТМК, так как в 2021 г. выручка европейского дивизиона ТМК составила лишь 20,8 млрд руб., что менее 5% суммарной выручки группы, оценивает Telegram-канал «Сберинвестиции». Для сравнения: выручка ТМК в 2021 г. достигла 429 млрд руб., а по итогам первого полугодия 2022 г. – 300 млрд руб., пишут аналитики канала.
По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, исходя из годовой выручки Artrom Steel Tubes и мощностей компании сделку можно оценить в сумму от $150 млн до $250 млн.