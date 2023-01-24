ТМК продала свои активы в Европе

В сообщении TMK Artrom SA также отмечается, что новые владельцы Artrom Steel Tubes уже подали заявление на разморозку средств бывшей румынской «дочки» ТМК, которые были заблокированы из-за санкций против бывшего крупнейшего акционера российской трубной компании Дмитрия Пумпянского. ЕС 9 марта 2022 г. объявил о санкциях в отношении Пумпянского, на тот момент являвшегося владельцем 90,6% ТМК. На следующий день после этого бизнесмен вышел из состава бенефициаров и совета директоров ТМК.