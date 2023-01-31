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«Русагро» под конец прошлого года практически прекратило продажи подсолнечника и сои

Из-за низких цен на масличные и экспортных ограничений так же, скорее всего, поступили и другие аграрии
Алексей Полухин
Аграрии приостановили продажу подсолнечника и сои до лучших времен. Реализовывать масличные из-за низких цен им стало невыгодно / Виталий Тимкив / РИА Новости

Продажи масличных (подсолнечника и сои) у ГК «Русагро» в IV квартале 2022 г. сократились на 98% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. Это следует из операционных результатов самой компании, опубликованных 30 января. Там сказано, что в конце 2021 г. она реализовала на рынке 51 000 т подсолнечника и 169 000 т сои, спустя год показатели упали до 1000 т и 4000 т соответственно. Общие годовые продажи также снизились – на 62% по подсолнечнику (до 23 000 т) и на 55% по сое (до 148 000 т). В самом документе падение объясняется переносом сроков реализации масличных на 2023 г., когда ожидается более высокая доходность в этом сегменте. Запрос в «Русагро» остался без ответа.

Цены на масличные в IV квартале 2022 г. находились на самом низком уровне за последние несколько лет, поэтому активность на этом рынке фактически отсутствовала, отмечает аналитик отраслевого аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. По данным мониторинга этой компании, в октябре подсолнечник в Центральном федеральном округе продавали по 24 442 руб. за 1 т, а сою – по 34 562 руб. за 1 т. Годом ранее данная продукция стоила 39 234 руб. за 1 т и 51 664 руб. за 1 т соответственно. Такие цены не устраивали многих аграриев, тем более что они были вынуждены нести затраты на доставку сырья до перерабатывающих заводов, которая обходилась в 1000–2000 руб. за 1 т, объясняет собеседник «Ведомостей» в одном из агропромышленных холдингов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных