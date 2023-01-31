«Русагро» под конец прошлого года практически прекратило продажи подсолнечника и сои

«Русагро» под конец прошлого года практически прекратило продажи подсолнечника и соиИз-за низких цен на масличные и экспортных ограничений так же, скорее всего, поступили и другие аграрии
Продажи масличных (подсолнечника и сои) у ГК «Русагро» в IV квартале 2022 г. сократились на 98% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. Это следует из операционных результатов самой компании, опубликованных 30 января. Там сказано, что в конце 2021 г. она реализовала на рынке 51 000 т подсолнечника и 169 000 т сои, спустя год показатели упали до 1000 т и 4000 т соответственно. Общие годовые продажи также снизились – на 62% по подсолнечнику (до 23 000 т) и на 55% по сое (до 148 000 т). В самом документе падение объясняется переносом сроков реализации масличных на 2023 г., когда ожидается более высокая доходность в этом сегменте. Запрос в «Русагро» остался без ответа.
Цены на масличные в IV квартале 2022 г. находились на самом низком уровне за последние несколько лет, поэтому активность на этом рынке фактически отсутствовала, отмечает аналитик отраслевого аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. По данным мониторинга этой компании, в октябре подсолнечник в Центральном федеральном округе продавали по 24 442 руб. за 1 т, а сою – по 34 562 руб. за 1 т. Годом ранее данная продукция стоила 39 234 руб. за 1 т и 51 664 руб. за 1 т соответственно. Такие цены не устраивали многих аграриев, тем более что они были вынуждены нести затраты на доставку сырья до перерабатывающих заводов, которая обходилась в 1000–2000 руб. за 1 т, объясняет собеседник «Ведомостей» в одном из агропромышленных холдингов.