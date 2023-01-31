«Русагро» под конец прошлого года практически прекратило продажи подсолнечника и сои

Продажи масличных (подсолнечника и сои) у ГК «Русагро» в IV квартале 2022 г. сократились на 98% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. Это следует из операционных результатов самой компании, опубликованных 30 января. Там сказано, что в конце 2021 г. она реализовала на рынке 51 000 т подсолнечника и 169 000 т сои, спустя год показатели упали до 1000 т и 4000 т соответственно. Общие годовые продажи также снизились – на 62% по подсолнечнику (до 23 000 т) и на 55% по сое (до 148 000 т). В самом документе падение объясняется переносом сроков реализации масличных на 2023 г., когда ожидается более высокая доходность в этом сегменте. Запрос в «Русагро» остался без ответа.