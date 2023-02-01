«Аэрофлот» хочет изменить авиационные правила по габаритам ручной клади

«Аэрофлот» хочет изменить авиационные правила по габаритам ручной кладиТогда правила «Победы» могут распространиться и на другие авиакомпании
Группа «Аэрофлот» будет работать над внесением изменений в Федеральные авиационные правила (ФАП) в части провоза ручной клади и багажа, сообщил журналистам генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский. По его словам, у группы есть единое с Ространснадзором видение решения вопроса с правилами провоза ручной клади.
«Суть необходимых изменений в том, чтобы обозначить в ФАП единые и понятные для всех измеримые параметры ручной клади, на которые могли бы ориентироваться авиаперевозчики различных бизнес-моделей, в том числе лоукостеры», – пояснил «Ведомостям» руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин. По его словам, речь идет о том, чтобы зафиксировать минимальные параметры, к примеру, рюкзака или дамской сумки, чтобы габариты ручной клади ни у кого впоследствии не вызывали вопросов.
По правилам «Победы» габариты ручной клади не должны превышать 36 х 30 х 27 см. При этом количество вещей не ограничено, но они должны помещаться в калибратор лоукостера. К бесплатному провозу сверх нормы также разрешаются ноутбук, цветы, зонт-трость и одна упаковка жидкостей объемом не более 100 мл.