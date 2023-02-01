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«Аэрофлот» хочет изменить авиационные правила по габаритам ручной клади

Тогда правила «Победы» могут распространиться и на другие авиакомпании
Инна Сидоркова
Обычному пассажиру непросто понять, какие требования к ручной клади прописаны в федеральных авиационных правилах / Евгений Разумный / Ведомости

Группа «Аэрофлот» будет работать над внесением изменений в Федеральные авиационные правила (ФАП) в части провоза ручной клади и багажа, сообщил журналистам генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский. По его словам, у группы есть единое с Ространснадзором видение решения вопроса с правилами провоза ручной клади.

«Суть необходимых изменений в том, чтобы обозначить в ФАП единые и понятные для всех измеримые параметры ручной клади, на которые могли бы ориентироваться авиаперевозчики различных бизнес-моделей, в том числе лоукостеры», – пояснил «Ведомостям» руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин. По его словам, речь идет о том, чтобы зафиксировать минимальные параметры, к примеру, рюкзака или дамской сумки, чтобы габариты ручной клади ни у кого впоследствии не вызывали вопросов.

По правилам «Победы» габариты ручной клади не должны превышать 36 х 30 х 27 см. При этом количество вещей не ограничено, но они должны помещаться в калибратор лоукостера. К бесплатному провозу сверх нормы также разрешаются ноутбук, цветы, зонт-трость и одна упаковка жидкостей объемом не более 100 мл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных