«Аэрофлот» хочет изменить авиационные правила по габаритам ручной клади

«Суть необходимых изменений в том, чтобы обозначить в ФАП единые и понятные для всех измеримые параметры ручной клади, на которые могли бы ориентироваться авиаперевозчики различных бизнес-моделей, в том числе лоукостеры», – пояснил «Ведомостям» руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин. По его словам, речь идет о том, чтобы зафиксировать минимальные параметры, к примеру, рюкзака или дамской сумки, чтобы габариты ручной клади ни у кого впоследствии не вызывали вопросов.