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«Протек» выкупил у Михаила Шелкова активы производителя субстанций «Бион»

Сумма сделки оценивается не менее чем в 4,2 млрд рублей
Анна Киселева
Шелков, согласно подсчетам Forbes, входит в список самых разбогатевших за 2022 г. российских миллиардеров / Валерий Шарифулин / ТАСС

ГК «Протек» выкупила у основного акционера корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова активы компании «Бион», специализирующейся на производстве фармацевтических субстанций. По данным ЕГРЮЛа, сделка была закрыта 2 февраля, в нее вошли все три юридических лица «Биона» – ООО «Бион», ООО «Химфармкомплект» и ООО «Фарминтеллект». Представитель «Протека» эту информацию подтвердил. Представитель Шелкова предоставить оперативный комментарий не смог.

Химико-фармацевтическая компания «Бион» была создана в 2003 г., ее предприятие по выпуску субстанций расположено в Обнинске (Калужская обл.). В портфеле компании антиоксиданты, анастетики, бета-адреноблокаторы, антикоагулянты, противоопухолевые и противовирусные средства и проч. «Бион» также занимается разработкой промышленных технологий и развитием производства субстанций в области тонкого органического синтеза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных