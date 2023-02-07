«Протек» выкупил у Михаила Шелкова активы производителя субстанций «Бион»

Химико-фармацевтическая компания «Бион» была создана в 2003 г., ее предприятие по выпуску субстанций расположено в Обнинске (Калужская обл.). В портфеле компании антиоксиданты, анастетики, бета-адреноблокаторы, антикоагулянты, противоопухолевые и противовирусные средства и проч. «Бион» также занимается разработкой промышленных технологий и развитием производства субстанций в области тонкого органического синтеза.