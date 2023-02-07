«Протек» выкупил у Михаила Шелкова активы производителя субстанций «Бион»Сумма сделки оценивается не менее чем в 4,2 млрд рублей
ГК «Протек» выкупила у основного акционера корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова активы компании «Бион», специализирующейся на производстве фармацевтических субстанций. По данным ЕГРЮЛа, сделка была закрыта 2 февраля, в нее вошли все три юридических лица «Биона» – ООО «Бион», ООО «Химфармкомплект» и ООО «Фарминтеллект». Представитель «Протека» эту информацию подтвердил. Представитель Шелкова предоставить оперативный комментарий не смог.
Химико-фармацевтическая компания «Бион» была создана в 2003 г., ее предприятие по выпуску субстанций расположено в Обнинске (Калужская обл.). В портфеле компании антиоксиданты, анастетики, бета-адреноблокаторы, антикоагулянты, противоопухолевые и противовирусные средства и проч. «Бион» также занимается разработкой промышленных технологий и развитием производства субстанций в области тонкого органического синтеза.