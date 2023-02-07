Решение вопроса о доступе интернет-провайдеров в дома могут передать жильцам

Механизм предоставления доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов обсуждается с 2015 г., однако вопрос на законодательном уровне так и не решен. По итогам парламентских слушаний депутаты продолжат работу над двумя законопроектами, один из которых – от председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, а второй – от председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галины Хованской.