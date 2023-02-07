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Решение вопроса о доступе интернет-провайдеров в дома могут передать жильцам

Сейчас плату за доступ взимают управляющие компании
Анна Устинова
В России по-прежнему не искоренено «телекомрабство» / Максим Стулов / Ведомости

Принимать решение о подключении многоквартирного дома к интернету от того или иного провайдера должны собственники жилья. С таким предложением выступил председатель комиссии по ЖКХ Общественной палаты Кирилл Жильцов в ходе парламентских слушаний на тему «Об обеспечении прав граждан на доступ к услугам связи и сети интернет в многоквартирных домах» 6 февраля. Тарифы должны обсуждаться на общем собрании, считает он.

Механизм предоставления доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов обсуждается с 2015 г., однако вопрос на законодательном уровне так и не решен. По итогам парламентских слушаний депутаты продолжат работу над двумя законопроектами, один из которых – от председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, а второй – от председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галины Хованской.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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