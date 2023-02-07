Решение вопроса о доступе интернет-провайдеров в дома могут передать жильцам

Решение вопроса о доступе интернет-провайдеров в дома могут передать жильцамСейчас плату за доступ взимают управляющие компании
Принимать решение о подключении многоквартирного дома к интернету от того или иного провайдера должны собственники жилья. С таким предложением выступил председатель комиссии по ЖКХ Общественной палаты Кирилл Жильцов в ходе парламентских слушаний на тему «Об обеспечении прав граждан на доступ к услугам связи и сети интернет в многоквартирных домах» 6 февраля. Тарифы должны обсуждаться на общем собрании, считает он.
Механизм предоставления доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов обсуждается с 2015 г., однако вопрос на законодательном уровне так и не решен. По итогам парламентских слушаний депутаты продолжат работу над двумя законопроектами, один из которых – от председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, а второй – от председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галины Хованской.