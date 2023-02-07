Холдинг «Росинтер» начал переименовывать кофейни Costa Coffee в России

Холдинг «Росинтер» начал переименовывать кофейни Costa Coffee в РоссииЭто позволит избежать ассоциации с международным брендом
У кофеен Costa Coffee в Москве стали меняться вывески. Теперь они называются просто Coffee, заметили «Ведомости». Изменились также обозначения точек на Яндекс- и Google-картах. А вот на официальном сайте сети пока указан старый бренд.
Под вывеской Costa Coffee в России до последнего времени работали 14 кофеен в Москве и Казани. Сам бренд входит в десятку крупнейших международных сетей кофе-хаусов с 3400 точками во различных странах и годовой выручкой в $1,17 млрд.
Торговые марки в российском общепите меняют, чтобы не было ассоциации с международными брендами, говорит консультант по недвижимости и основатель Telegram-канала SavaFM Анна Савенко. Это, в свою очередь, объясняется тем, что многие из них ушли из России. К примеру, сеть McDonald’s после продажи местного бизнеса теперь называется «Вкусно – и точка»), KFC – «Ростикс», Dunkin Donuts – Donutto, Starbucks – Stars Coffee. В случае с Coffee, по словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, владельцы компании еще смогут минимизировать затраты на ребрендинг.
Крупные международные сети продолжают постепенно сворачивать бизнес в России, отмечает Бурмистров. По его словам, наиболее стабильная ситуация у Burger King, так как у владельца глобального бренда просто нет возможности закрыть франшизные точки. Из крупных игроков на локальном рынке остается еще Subway, но владельцы последнего запустили процесс продажи всего бизнеса, напоминает Бурмистров.
Первая кофейня под брендом Costa Coffee в России открылась в марте 2008 г. на Пушкинской площади в Москве. Кофейнями управляет ресторанный холдинг «Росинтер Ресторантс», у которого есть эксклюзивные права на открытие кофеен под этой маркой у нас в стране. Сам бренд принадлежит Coca-Cola HBC, которая выкупила его у британской компании Whitbread в 2018 г. за 3,9 млрд фунтов стерлингов. В «Мултон партнерс» (Coca-Cola в России) и «Росинтер Ресторантс» не ответили на запросы «Ведомостей».