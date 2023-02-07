Холдинг «Росинтер» начал переименовывать кофейни Costa Coffee в России

Первая кофейня под брендом Costa Coffee в России открылась в марте 2008 г. на Пушкинской площади в Москве. Кофейнями управляет ресторанный холдинг «Росинтер Ресторантс», у которого есть эксклюзивные права на открытие кофеен под этой маркой у нас в стране. Сам бренд принадлежит Coca-Cola HBC, которая выкупила его у британской компании Whitbread в 2018 г. за 3,9 млрд фунтов стерлингов. В «Мултон партнерс» (Coca-Cola в России) и «Росинтер Ресторантс» не ответили на запросы «Ведомостей».