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Минпромторг хочет выдать ОСК деньги за непоставленное импортное оборудование

На счетах зарубежных поставщиков из-за санкций зависло 7 млрд руб. авансов
Герман Костринский
Источники «Ведомостей» на судостроительных предприятиях и в рыбопромышленных компаниях отмечают, что часть судов, на которые не поступило импортное оборудование, «придется перепроектировать под технику новых поставщиков» / РИА Новости

В правительстве России прорабатывают вопрос возврата отечественным верфям авансов, зависших на счетах иностранных поставщиков судового оборудования из-за антироссийских санкций. Поручение рассмотреть такую компенсацию дал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, следует из протокола совещания у вице-премьера от 30 декабря 2022 г. (есть у «Ведомостей»).

Вопрос до 31 января 2023 г. должны были решить статс-секретарь Минпромторга Виктор Евтухов и министр финансов Антон Силуанов. Речь идет об оборудовании, заказанном для рыболовных судов в рамках госпрограммы инвестиционных квот («квоты под киль»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных