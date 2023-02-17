Минпромторг хочет выдать ОСК деньги за непоставленное импортное оборудование

Минпромторг хочет выдать ОСК деньги за непоставленное импортное оборудованиеНа счетах зарубежных поставщиков из-за санкций зависло 7 млрд руб. авансов
В правительстве России прорабатывают вопрос возврата отечественным верфям авансов, зависших на счетах иностранных поставщиков судового оборудования из-за антироссийских санкций. Поручение рассмотреть такую компенсацию дал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, следует из протокола совещания у вице-премьера от 30 декабря 2022 г. (есть у «Ведомостей»).
Вопрос до 31 января 2023 г. должны были решить статс-секретарь Минпромторга Виктор Евтухов и министр финансов Антон Силуанов. Речь идет об оборудовании, заказанном для рыболовных судов в рамках госпрограммы инвестиционных квот («квоты под киль»).
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