«Газпромбанк лизинг» станет совладельцем кикшеринга «Юрент»

«Газпромбанк лизинг» ведет переговоры с кикшеринговым сервисом «Юрент» о вхождении в капитал компании. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника, близких к сторонам переговоров. По словам одного из них, лизинговая компания получит долю в «Юренте», профинансировав покупку 85 000 электросамокатов для сервиса. Другой источник уточняет, что поставки самокатов в рамках сделки будут осуществляться в течение трех лет: 35 000 шт. – в 2023 г., еще по 25 000 – в 2024 и 2025 гг.