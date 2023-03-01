«Газпромбанк лизинг» станет совладельцем кикшеринга «Юрент»Лизинговая компания даст деньги на покупку 85 000 электросамокатов
«Газпромбанк лизинг» ведет переговоры с кикшеринговым сервисом «Юрент» о вхождении в капитал компании. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника, близких к сторонам переговоров. По словам одного из них, лизинговая компания получит долю в «Юренте», профинансировав покупку 85 000 электросамокатов для сервиса. Другой источник уточняет, что поставки самокатов в рамках сделки будут осуществляться в течение трех лет: 35 000 шт. – в 2023 г., еще по 25 000 – в 2024 и 2025 гг.
Размер доли, которую может получить входящая в группу Газпромбанка (ГПБ) лизинговая компания в кикшеринге, собеседникам «Ведомостей» не известен. Рыночная стоимость электросамоката Segway Ninebot, которые использует «Юрент», составляет от 75 000 до 90 000 руб., но массовая закупка «будет проходить по нижней границе диапазона», отмечает один из собеседников. Таким образом, суммарные инвестиции структуры ГПБ в кикшеринговую компанию могут составить порядка 6,4 млрд руб.