«Опора России» пожаловалась на крупных пивоваров

Желание крупных пивоваров снизить нормативные сроки понятно, говорит управляющий холдинга «Афанасий» (в частности, производит пиво под брендами «Марочное» и др.; не входит в пивоваренные ассоциации) Вадим Дешевкин. Небольшие компании, по его словам, действительно продают часть своей продукции «в серую». Ее реализуют в основном через небольшие рюмочные и магазины разливного пива. Отсутствие акцизов позволяет им конкурировать с международными компаниями. Поэтому последние считают, что таким образом у них отбирают часть рынка, хоть речь и идет не более чем о 2% всего объема выпуска предприятий.