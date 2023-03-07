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Бизнес

«Опора России» пожаловалась на крупных пивоваров

Бизнес-организация выступила против ускоренного брожения пива
Алексей Полухин
Андрей Гордеев / Ведомости

Транснациональные пивоваренные компании пытаются избежать проверок производства пива за счет снижения нормативных сроков дображивания этого напитка. Об этом говорится в письме общественной организации «Опора России» руководителю Росалкогольрегулирования (РАР) Игорю Алешину, направленного 10 марта 2023 г.. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей». В РАР получение обращения подтвердили.

С конца 2020 г. на рассмотрении Госдумы находится законопроект о создании реестра пивоваров, без включения в который невозможно будет производить пиво, сидр, пуаре и медовуху. Во втором чтении он может быть рассмотрен уж 14 марта, знает источник в одной из профильных ассоциаций.

Согласно законопроекту, для попадания в реестр компаниям надо будет пройти «выездную оценку». В рамках нее объемы фактического производства пива будут сопоставлять с расчетами по методике РАР. Для этого будет применяться формула, согласно которой минимальный срок дображивания пива составляет 18 дней. Кроме того, все предприятия отрасли будут обязаны установить на производстве автоматические средства измерения и учета (АСИиУ). Сейчас такое требование действует для пивоваров, выпускающих более 300 000 дал в год. 

Крупные пивоваренные компании пугают приостановкой производства

Они могут не попасть в реестр пивоваров из-за слишком коротких сроков варки пива

Риск не попасть в реестр по новым правилам обеспокоил часть участников отрасли. Ассоциация производителей пива (АПП; объединяет крупнейшие компании отрасли AB InBev Efes, «Балтику», Heineken Russia) в феврале этого года обратилась к Алешину с просьбой изменить методику расчета. В частности, эти пивовары предложили снизить с 18 до 1 дня минимальный срок дображивания пива. В противном случае крупные производители могут остановить свою деятельность из-за непопадания в реестр, предупреждала АПП («Ведомости» рассказывали об этом 28 февраля).

«Опора России» в своем письме указывает, что даже 18 дней дображивания – заниженный параметр. Большинство пивоваров тратят на производство напитка не менее 28 дней. Дображивание же пива в срок 1-4 дней, на которые ссылаются транснациональные компании, может свидетельствовать о нарушении технологических инструкций, считают в организации.

Из письма также следует, что снижение нормативных сроков позволит транснациональным компаниям избежать последствий в виде приостановки производства из-за превышения реального объема выпуска продукции над расчетным. В этой связи «Опора России» просит учесть ее мнение при дальнейшей работе над законом и поправками.

В АПП заявили «Ведомостям», что выступают за введение реестра производителей пива для борьбы с нелегальной продукцией.

Желание крупных пивоваров снизить нормативные сроки понятно, говорит управляющий холдинга «Афанасий» (в частности, производит пиво под брендами «Марочное» и др.; не входит в пивоваренные ассоциации) Вадим Дешевкин. Небольшие компании, по его словам, действительно продают часть своей продукции «в серую». Ее реализуют в основном через небольшие рюмочные и магазины разливного пива. Отсутствие акцизов позволяет им конкурировать с международными компаниями. Поэтому последние считают, что таким образом у них отбирают часть рынка, хоть речь и идет не более чем о 2% всего объема выпуска предприятий.

Крупные же пивовары имеют конкурентное преимущество: за счет использования ферментов, позволяющего снижать срок дображивания, они имеют возможность производить больше продукции и держать на нее низкую цену, тем самым выдавливая мелких игроков с рынка, поясняет Дешевкин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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