«Опора России» пожаловалась на крупных пивоваров

«Опора России» пожаловалась на крупных пивоваровБизнес-организация выступила против ускоренного брожения пива
Транснациональные пивоваренные компании пытаются избежать проверок производства пива за счет снижения нормативных сроков дображивания этого напитка. Об этом говорится в письме общественной организации «Опора России» руководителю Росалкогольрегулирования (РАР) Игорю Алешину, направленного 10 марта 2023 г.. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей». В РАР получение обращения подтвердили.
С конца 2020 г. на рассмотрении Госдумы находится законопроект о создании реестра пивоваров, без включения в который невозможно будет производить пиво, сидр, пуаре и медовуху. Во втором чтении он может быть рассмотрен уж 14 марта, знает источник в одной из профильных ассоциаций.
Согласно законопроекту, для попадания в реестр компаниям надо будет пройти «выездную оценку». В рамках нее объемы фактического производства пива будут сопоставлять с расчетами по методике РАР. Для этого будет применяться формула, согласно которой минимальный срок дображивания пива составляет 18 дней. Кроме того, все предприятия отрасли будут обязаны установить на производстве автоматические средства измерения и учета (АСИиУ). Сейчас такое требование действует для пивоваров, выпускающих более 300 000 дал в год.
Риск не попасть в реестр по новым правилам обеспокоил часть участников отрасли. Ассоциация производителей пива (АПП; объединяет крупнейшие компании отрасли AB InBev Efes, «Балтику», Heineken Russia) в феврале этого года обратилась к Алешину с просьбой изменить методику расчета. В частности, эти пивовары предложили снизить с 18 до 1 дня минимальный срок дображивания пива. В противном случае крупные производители могут остановить свою деятельность из-за непопадания в реестр, предупреждала АПП («Ведомости» рассказывали об этом 28 февраля).
«Опора России» в своем письме указывает, что даже 18 дней дображивания – заниженный параметр. Большинство пивоваров тратят на производство напитка не менее 28 дней. Дображивание же пива в срок 1-4 дней, на которые ссылаются транснациональные компании, может свидетельствовать о нарушении технологических инструкций, считают в организации.
Из письма также следует, что снижение нормативных сроков позволит транснациональным компаниям избежать последствий в виде приостановки производства из-за превышения реального объема выпуска продукции над расчетным. В этой связи «Опора России» просит учесть ее мнение при дальнейшей работе над законом и поправками.
В АПП заявили «Ведомостям», что выступают за введение реестра производителей пива для борьбы с нелегальной продукцией.
Желание крупных пивоваров снизить нормативные сроки понятно, говорит управляющий холдинга «Афанасий» (в частности, производит пиво под брендами «Марочное» и др.; не входит в пивоваренные ассоциации) Вадим Дешевкин. Небольшие компании, по его словам, действительно продают часть своей продукции «в серую». Ее реализуют в основном через небольшие рюмочные и магазины разливного пива. Отсутствие акцизов позволяет им конкурировать с международными компаниями. Поэтому последние считают, что таким образом у них отбирают часть рынка, хоть речь и идет не более чем о 2% всего объема выпуска предприятий.
Крупные же пивовары имеют конкурентное преимущество: за счет использования ферментов, позволяющего снижать срок дображивания, они имеют возможность производить больше продукции и держать на нее низкую цену, тем самым выдавливая мелких игроков с рынка, поясняет Дешевкин.