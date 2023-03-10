«Глория Джинс» займет место H&M на Тверской

«Глория Джинс» займет место H&M на ТверскойРитейлер выиграл тендер на размещение в «Галерее Актер»
Компания «Глория Джинс» выиграла тендер на право открыть в Москве магазин на месте крупнейшего в России флагмана H&M на углу Тверской улицы и Пушкинской площади по адресу Тверская, 16. Флагманский магазин Gloria Jeans площадью почти 5000 кв. м – крупнейший в сети российского ритейлера – займет три этажа.
Шестиэтажное здание «Галереи Актер» было возведено в 1881 г. и полностью реконструировано в 1995 г. с сохранением исторического фасада. Здание с 2012 г. принадлежит Государственному нефтяному фонду Азербайджана, который купил дом за $133 млн. Общая площадь «Галереи Актер» – 18 000 кв. м, в том числе торговая зона – 5800 кв. м, офисная – 12 200 кв. м.
Флагманский магазин шведского бренда одежды для женщин, мужчин и детей H&M работал там с 2017 по 2022 г. В ноябре 2022-го в России окончательно закрылись все магазины H&M.
По информации одного из собеседников «Ведомостей» среди консультантов по недвижимости, объективная рыночная ставка аренды магазина на Тверской составляет порядка 20 000 руб. в год за кв. м, то есть около 100 млн руб. в год. Но, по его данным, Gloria Jeans предложила сумму в 1,2-1,5 раза больше, точные цифры источник «Ведомостей» не назвал.
«Конкуренция за возможность открыть свой магазин в этом месте была огромной», – заявил председатель совета директоров «Глория Джинс» Владимир Мельников. Ранее о планах участия в тендере заявлял и генеральный директор сети «Стокманн» Геннадий Левкин, он планировал вложить в отделку универмага не менее 100 млн руб.
По словам директора направления стрит-ритейла NF Group (консультант сделки) Ирины Козиной, открытие магазина в «Галерее Актер» поможет Gloria Jeans качественно увеличить покупательскую аудиторию, а расположение на центральной торговой улице Москвы даст дополнительный маркетинговый потенциал узнаваемости бренда.
Сеть «Глория Джинс» в декабре 2022 г. открыла свои магазины на нескольких площадях, которые ранее занимал H&M. К началу марта 2023 г. ритейлер открыл порядка 20 магазинов в концепции адаптации (после ухода с этих площадей западных брендов) и планирует до конца года увеличить сеть на 130 точек. Сейчас «Глория Джинс» насчитывает 675 магазинов.
Выручка Gloria Jeans в 2022 г. составила 70 млрд руб., согласно неаудированной управленческой отчетности компании. Это на 15% больше по сравнению с 2021 г. Онлайн-продажи группы достигли 9,5 млрд руб.