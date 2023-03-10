«Глория Джинс» займет место H&M на Тверской

По информации одного из собеседников «Ведомостей» среди консультантов по недвижимости, объективная рыночная ставка аренды магазина на Тверской составляет порядка 20 000 руб. в год за кв. м, то есть около 100 млн руб. в год. Но, по его данным, Gloria Jeans предложила сумму в 1,2-1,5 раза больше, точные цифры источник «Ведомостей» не назвал.