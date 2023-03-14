Автодилерам могут запретить продажу машин дороже рекомендованной цены

Автодилерам могут запретить продажу машин дороже рекомендованной ценыЭто может породить черный рынок по перепродаже автомобилей
Депутат от КПРФ Олег Лебедев 17 февраля 2023 г. внес в Госдуму (ГД) проект поправок в закон «О торговле» (З81-ФЗ), обязывающих дилеров продавать автомобили по рекомендованной розничной цене (РРЦ). Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности ГД.
Кроме того, в проекте предполагается установить запрет для дилеров на установку дополнительного оборудования на автомобиль до продажи его конечному покупателю. Это должно исключить случаи навязывания опций приобретателю транспортного средства, следует из поправок.
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