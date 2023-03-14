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Автодилерам могут запретить продажу машин дороже рекомендованной цены

Это может породить черный рынок по перепродаже автомобилей
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости

Депутат от КПРФ Олег Лебедев 17 февраля 2023 г. внес в Госдуму (ГД) проект поправок в закон «О торговле» (З81-ФЗ), обязывающих дилеров продавать автомобили по рекомендованной розничной цене (РРЦ). Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности ГД.

Кроме того, в проекте предполагается установить запрет для дилеров на установку дополнительного оборудования на автомобиль до продажи его конечному покупателю. Это должно исключить случаи навязывания опций приобретателю транспортного средства, следует из поправок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных