Спрос на фотоаппараты для моментальной печати упал на треть

Спрос на фотоаппараты для моментальной печати упал на третьПоставки в Россию такой техники в 2022 г. впервые за пять лет составили меньше 100 000 шт.
Продажи фотоаппаратов с функцией моментальной печати в 2022 г. снизились на 32% – со 138 700 до 93 700 шт. Речь идет, например, об устройствах марок Fujifilm, Kodak и Polaroid. Это следует из статистики Национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», с которой ознакомились «Ведомости».
Источник в одном из интернет-ритейлеров электроники подтвердил падение продаж таких фотоаппаратов в 2022 г. по сравнению с 2021 г., назвав схожие цифры. По его данным, за год было продано менее 100 000 шт. таких фотоаппаратов. По данным еще одного источника «Ведомостей», близкого к крупному ритейлеру, поставки в Россию в прошлом году впервые за пять лет упали ниже 100 000 шт.
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