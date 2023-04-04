Спрос на фотоаппараты для моментальной печати упал на треть

Источник в одном из интернет-ритейлеров электроники подтвердил падение продаж таких фотоаппаратов в 2022 г. по сравнению с 2021 г., назвав схожие цифры. По его данным, за год было продано менее 100 000 шт. таких фотоаппаратов. По данным еще одного источника «Ведомостей», близкого к крупному ритейлеру, поставки в Россию в прошлом году впервые за пять лет упали ниже 100 000 шт.