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Спрос на фотоаппараты для моментальной печати упал на треть

Поставки в Россию такой техники в 2022 г. впервые за пять лет составили меньше 100 000 шт.
Анастасия Курашева Анна Устинова
Eric Ward / Unsplash

Продажи фотоаппаратов с функцией моментальной печати в 2022 г. снизились на 32% – со 138 700 до 93 700 шт. Речь идет, например, об устройствах марок Fujifilm, Kodak и Polaroid. Это следует из статистики Национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», с которой ознакомились «Ведомости».

Источник в одном из интернет-ритейлеров электроники подтвердил падение продаж таких фотоаппаратов в 2022 г. по сравнению с 2021 г., назвав схожие цифры. По его данным, за год было продано менее 100 000 шт. таких фотоаппаратов. По данным еще одного источника «Ведомостей», близкого к крупному ритейлеру, поставки в Россию в прошлом году впервые за пять лет упали ниже 100 000 шт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных