Бывшая доля Shell в «Сахалине-2» может приносить «Новатэку» порядка 50 млрд рублей в год

Бывшая доля Shell в «Сахалине-2» может приносить «Новатэку» порядка 50 млрд рублей в годЗа 27,5% в СРП-проекте российская компания заплатит 94,8 млрд рублей
Правительство РФ одобрило продажу «Новатэку» 27,5% в ООО «Сахалинская энергия» – операторе СРП-проекта «Сахалин-2», говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованном 12 апреля 2023 г. на официальном интернет-портале правовой информации.
Сумма сделки составит 94,8 млрд руб. Приобретателем доли станет дочерняя компания «Новатэка» – «Новатэк Московская область». Ранее соответствующая доля в «Сахалине-2» принадлежала британско-нидерландскому нефтегазовому концерну Shell.
Проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе острова Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Он предусматривает разработку преимущественно нефтяного Пильтун-Астохского и преимущественного газового Лунского месторождений. В рамках проекта работает завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) проектной мощностью 9,6 млн т в год (производительность была увеличена сверх проектной до 11,5 млн т в год). В 2022 г. производство СПГ на проекте увеличилось на 10,5% до 11,5 млн т, добыча нефти снизилась на 11,9% до 3,7 млн т.
В конце июня 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭКе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия».
В Sakhalin Energy Investment «Газпрому» принадлежало 50% плюс 1 акция, Shell — 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно. Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа 2022 г. Владельцем контрольной доли в «Сахалинской энергии» также стал «Газпром».
Что такое СРП
СРП – договор между государством и инвесторами, предоставляющий последним право на разработку месторождения при значительных налоговых и таможенных льготах. В России сохранились только три СРП-проекта: «Сахалин-1», «Сахалин-2» и Харьягинское месторождение.
Японские компании предпочли сохранить участие в СРП-проекте и переоформить свои доли в прежнем операторе на «Сахалинскую энергию». Mitsui в конце августа получила одобрение от правительства России на участие в проекте «Сахалин-2». Тогда Мишустин разрешил передать Mitsui долю в 12,5% в новом операторе проекта «Сахалин-2». Mitsubishi также сохранила свое участие в проекте.
Но Shell 1 сентября 2022 г. сообщила, что уведомила правительство России и партнеров о своем решении отказаться от участия в новом операторе «Сахалина-2». Компания также списала балансовую стоимость своей доли, оценив ее в $1,6 млрд.
Согласно указу президента РФ, правительство должно продать долю Shell и перечислить ей деньги на счет типа «С» (введенные указом президента в марте 2022 г. рублевые счета для нерезидентов, средства с которых можно выводить только на покупку ОФЗ, уплату налогов и пошлин или по спецразрешению). Из этой суммы должна быть вычтена сумма ущерба, который Shell могла нанести СРП-проекту.
В начале сентября правительство утвердило строгие критерии, которым должно соответствовать юрлицо для выкупа доли Shell в проекте «Сахалин-2».
Потенциальный покупатель должен был иметь опыт реализации СПГ-проекта с объемом производства более 4 млн т в год и суммарным накопленным объемом производства не менее 40 млн т, международной торговли СПГ (накопленный объем продажи не менее 40 млн т) и обладать долгосрочными контрактами на продажу СПГ длительностью не менее 5 лет.
Это резко ограничивало список возможных претендентов. Из российских компаний этим критериям, помимо собственно «Газпрома», соответствовал лишь «Новатэк». Эксперты тогда отмечали, что критерии позволяют приобрести долю в проекте и дочерним предприятиям иностранных компаний (например, китайской CNPC). Но ни один зарубежный участник рынка о таких планах не сообщал.
В декабре правительство в специальном распоряжении оценило 27,5% «Сахалинской энергии» в 94,8 млрд руб. Выручка «Сахалинской энергии» по МСФО в 2022 г. увеличилась в 1,7 раза до $9,6 млрд. Чистая прибыль выросла почти вдвое до $4 млрд.
«Новатэк» пока не публиковал финансовые результаты по МСФО за 2022 г. В 2021 г. выручка компании выросла в 1,6 раза до 1,16 трлн руб., чистая прибыль в 6,4 раза до 432,9 млрд руб. В феврале 2023 г. председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон говорил, что чистая прибыль «Новатэка» по МСФО по итогам 2022 г. более чем на 50% превысит показатель 2021 г. (то есть около 650 млрд руб. или более. – «Ведомости»).
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что, по оценке ФГ, скорректированная чистая прибыль «Новатэка» в 2022 г. составила около 630 млрд руб. «Приобретаемая доля «Новатэка» в прибыли «Сахалинской энергии» соответствует примерно 14% прибыли самого «Новатэка» за 2022 г.», – подсчитал он.
Кауфман добавляет, что стоимость продаваемой «Новатэку» доли в «Сахалинской энергии» примерно соответствует приходящийся на эту долю части годовой прибыли проекта в 2022 г. «Даже с учётом того, что 2022 г. для проекта был крайне удачным, оценку можно считать привлекательной для «Новатэка», – отмечает он. «Приобретаемая доля «Новатэка» в прибыли «Сахалинской энергии» соответствует примерно 14% прибыли самого «Новатэка» за 2022 г.», – подсчитал он.
Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова называет цену сделки «более чем адекватной». «По нашим оценкам, это сделка с мультипликатором P/E (Price/Earnings Ratio, “цена/чистая прибыль”. – “Ведомости”) 1,2х, что совсем немного для такого проекта», – поясняет она. Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит отмечает, что цена сделки является привлекательной для «Новатэка» и с точки зрения стоимости приобретения единицы мощности по сжижению.
Крылова добавляет, что со стратегической точки зрения для «Новатэка» это пополнение в портфеле СПГ-проектов, а с точки зрения финансовых результатов – рост прибыли. По ее словам, если бы сделка была совершена в 2022 г., когда цены на газ были заметно выше, то «Новатэк» мог бы получить дополнительно 74,8 млрд руб прибыли. «В текущем году с учетом более низких цен на газ “Новатэк” может получить порядка 45-52 млрд руб.», – подсчитала она. По оценке Смита, «в обычный год» «Новатэк» может получать от участия в «Сахалине-2» чистую прибыль в размере около $600 млн (49, 3 млрд руб. по текущему курсу ЦБ).
«Ведомости» направили запрос в «Новатэк».