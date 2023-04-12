Бывшая доля Shell в «Сахалине-2» может приносить «Новатэку» порядка 50 млрд рублей в год

«Новатэк» пока не публиковал финансовые результаты по МСФО за 2022 г. В 2021 г. выручка компании выросла в 1,6 раза до 1,16 трлн руб., чистая прибыль в 6,4 раза до 432,9 млрд руб. В феврале 2023 г. председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон говорил, что чистая прибыль «Новатэка» по МСФО по итогам 2022 г. более чем на 50% превысит показатель 2021 г. (то есть около 650 млрд руб. или более. – «Ведомости»).