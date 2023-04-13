НПЗ «Лукойла» на Сицилии снизил переработку после пика 2022 г.

По данным Kpler, поставки нефти из России на НПЗ начали резко снижаться в ноябре 2022 г. на фоне введения санкций ЕС. 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России. Одновременно начал действовать потолок цен на российскую нефть на уровне $60/барр. В результате в январе 2023 г. импорт нефти из России на ISAB составлял только 22 700 барр./сутки, а в марте – 47 500 барр./сутки.