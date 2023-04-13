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НПЗ «Лукойла» на Сицилии снизил переработку после пика 2022 г.

Завод может восстановить загрузку после смены владельца, считают аналитики
Дарья Савенкова
Antonio Parrinello / Reuters

Треть мощностей принадлежащего «Лукойлу» НПЗ ISAB на Сицилии простаивала в январе – феврале 2023 г. на фоне резкого снижения поставок нефти из России и готовящейся продажи завода, следует из данных Kpler (есть в распоряжении «Ведомостей»). Покупателем актива стала компания G.O.I. Energy – энергетическое подразделение кипрского фонда Argus New Energy Fund, которому принадлежит контрольный пакет одной из крупнейших энергокомпаний Израиля – Bazan Group.

По данным Kpler, поставки нефти из России на НПЗ начали резко снижаться в ноябре 2022 г. на фоне введения санкций ЕС. 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России. Одновременно начал действовать потолок цен на российскую нефть на уровне $60/барр. В результате в январе 2023 г. импорт нефти из России на ISAB составлял только 22 700 барр./сутки, а в марте – 47 500 барр./сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных