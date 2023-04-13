НПЗ «Лукойла» на Сицилии снизил переработку после пика 2022 г.Завод может восстановить загрузку после смены владельца, считают аналитики
Треть мощностей принадлежащего «Лукойлу» НПЗ ISAB на Сицилии простаивала в январе – феврале 2023 г. на фоне резкого снижения поставок нефти из России и готовящейся продажи завода, следует из данных Kpler (есть в распоряжении «Ведомостей»). Покупателем актива стала компания G.O.I. Energy – энергетическое подразделение кипрского фонда Argus New Energy Fund, которому принадлежит контрольный пакет одной из крупнейших энергокомпаний Израиля – Bazan Group.
По данным Kpler, поставки нефти из России на НПЗ начали резко снижаться в ноябре 2022 г. на фоне введения санкций ЕС. 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России. Одновременно начал действовать потолок цен на российскую нефть на уровне $60/барр. В результате в январе 2023 г. импорт нефти из России на ISAB составлял только 22 700 барр./сутки, а в марте – 47 500 барр./сутки.