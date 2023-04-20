Бизнес попросил сохранить компенсационные меры при недостижении квот по выбросам

Вице-премьер Виктория Абрамченко на правительственном часе в Госдуме 19 апреля 2023 г. заявила, что штрафы составят до 5% от валовой выручки предприятий. «Если ты, как предприятие-загрязнитель, действительно выполнял программу экологической модернизации, снижал выбросы – 0,1% от валовой выручки. Если ты не делал ничего – а мы с вами это узнаем в 2027 г. – 5%», – сказала она. Абрамченко пояснила, что инициатива согласована в том числе с РСПП и в ближайшее время будет внесена в Госдуму.