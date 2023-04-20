Бизнес попросил сохранить компенсационные меры при недостижении квот по выбросам

Бизнес попросил сохранить компенсационные меры при недостижении квот по выбросамРСПП считает отказ от них заведомо невыполнимым требованием до конца 2026 года
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил отложить принятие поправок, согласно которым бизнес не сможет выполнять компенсационные мероприятия при недостижении квот по снижению выбросов загрязняющих веществ к концу 2026 г. Об этом говорится в письмах президента союза Александра Шохина на имя премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина от 19 апреля (есть у «Ведомостей»).
Новые поправки к закону «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ...» подготовил комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Они опубликованы в электронной базе Госдумы 18 апреля. В первом чтении законопроект был принят в ноябре 2022 г. Второе чтение проекта запланировано на 20 апреля.
Шохин пишет о том, что в числе поправок «содержится решение, не обсуждавшееся с бизнес-сообществом» и не входившее в принятый в первом чтении законопроект. По его словам, есть ряд методических проблем, следствием которых стало «установление непропорциональных и в ряде случаев заведомо невыполнимых требований по сокращению выбросов для отдельных организаций». Действующая редакция закона о выбросах, подчеркивает Шохин, позволяет «гибко преодолевать эти недостатки за счет реализации альтернативных мер (компенсационных мероприятий)».
По постановлению правительства от 24 декабря 2019 г. компенсационные мероприятия могут включать в себя развитие природоохранных и озелененных территорий, перевод транспорта на новые виды топлива, снижение загрязнения воздуха от ТЭС и котельных за счет модернизации и другие меры.
При отмене возможности компенсационных мер перед компаниями будет поставлена принципиально иная задача – «достичь установленных квот выбросов вне зависимости от наличия технической возможности», заключает глава РСПП.
Шохин напоминает, что до завершения эксперимента по квотированию выбросов остается менее четырех лет, что вдвое меньше «нормального инвестиционного цикла для отраслей тяжелой промышленности». Возможности по приобретению зарубежного, особенно западного, оборудования из-за санкций резко сократились, пишет он. Поправки фактически устанавливают «заведомо неисполнимые требования», заключает Шохин.
Эксперимент по квотированию выбросов в рамках проекта «Чистый воздух» проводится в 12 городах России (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита). Он предполагает снижение вредных выбросов предприятиями в этих городах на 20% к концу 2026 г. по сравнению с показателями 2017 г. В основном в этих городах находятся крупные металлургические предприятия.
Президент РФ Владимир Путин в конце 2021 г. поручил ввести ответственность за недостижение или несвоевременное достижение квот, в том числе в виде штрафов. Минприроды в начале 2022 г. предложило ввести штрафы в 5–10% от общей выручки за предшествующий нарушению год («Ведомости» писали об этом 31 января 2022 г.).
Против законопроекта выступали Минэк и РСПП. Минэк считает, что предложенный размер штрафов необоснован. В оценке регулирующего воздействия на законопроект министерство оценивало размер штрафов в 19–50 млрд руб. в год (копия документа есть у «Ведомостей»).
Вице-премьер Виктория Абрамченко на правительственном часе в Госдуме 19 апреля 2023 г. заявила, что штрафы составят до 5% от валовой выручки предприятий. «Если ты, как предприятие-загрязнитель, действительно выполнял программу экологической модернизации, снижал выбросы – 0,1% от валовой выручки. Если ты не делал ничего – а мы с вами это узнаем в 2027 г. – 5%», – сказала она. Абрамченко пояснила, что инициатива согласована в том числе с РСПП и в ближайшее время будет внесена в Госдуму.
По словам представителя Минприроды, ведомство поддерживает поправки. Собеседник «Ведомостей» отметил, что в декабре 2022 г. все крупные предприятия в городах «Чистого воздуха» на совещании в правительстве подтвердили выполнение планов в установленные сроки. «Необходимость использования компенсационных мероприятий отсутствует», – заключает он, называя этот механизм «невостребованным».
Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко говорит, что компенсационные мероприятия не заменяют необходимость достижения квот. «Люди в городах с высоким загрязнением ждут от предприятий экологическую модернизацию и снижение выбросов, а не только высадку деревьев», – заключает она.
По словам источника в одной из промышленных компаний в городе – участнике эксперимента, отказ от компенсационных мероприятий меняет правила игры: предприятия планировали реализовывать их при невозможности в срок достичь квот. «Такие важные вехи стоит проговаривать с бизнесом заранее», – заключает собеседник «Ведомостей».
Менеджер группы операционных рисков и устойчивого развития аудиторско-консалтинговой фирмы Kept Андрей Макаров считает, что принятие поправок потенциально может сделать идею модернизации оборудования более привлекательной для компаний. При этом, по мнению Макарова, в условиях санкций в кратко- и среднесрочной перспективе целесообразно стремиться к балансу между строгостью законодательных инициатив и интересами бизнеса. При долгосрочном планировании необходимо учитывать текущий уровень прогресса в импортозамещении технологического (в том числе газоочистного) оборудования и его доступности, уточняет он.
По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, при ограничении доступа к технологиям и оборудованию из «недружественных» стран экологические требования должны быть максимально гибкими. «Экологическая повестка важна, но многие предприятия вынуждены пересматривать инвестпрограммы, и компенсационные мероприятия были бы для них необходимым подспорьем в выполнении требований», – отмечает эксперт.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что многие крупные загрязнители лишились большой доли экспорта и вынуждены перестраивать логистику, так что требовать от них модернизации оборудования – «своего рода выстрел в ногу». В целом, отмечает эксперт, предложения РСПП выглядят разумно: при невозможности устранить наносимый окружающей среде вред разумно оставить опцию компенсации вреда через озеленение и устройство рекреационных зон. Иначе есть риск дополнительного снижения производства. Совсем убирать задачу снижения вредного воздействия некорректно, но она должна быть перенесена на более поздний срок по мере адаптации предприятий к новым условиям, добавляет Гришунин.