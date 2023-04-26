Gloria Jeans займет место флагманского магазина Uniqlo на Новом Арбате

Ритейлер Gloria Jeans договорился об аренде порядка 2000 кв. м в торговом комплексе «Новоарбатский» на Новом Арбате в центре Москвы. Об этом рассказали два консультанта, работавших с этим объектом. Ранее эти площади занимал флагманский магазин японской компании Uniqlo. Представитель Gloria Jeans подтвердил, что открытие нового магазина ритейлера на Новом Арбате запланировано на июнь этого года. Условия аренды он не раскрыл, но сообщил, что договор подписан на длительный срок. В Uniqlo на запрос не ответили, связаться с представителями Fast Retailing (владеет этим брендом) и «Новоарбатского» не удалось.