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Gloria Jeans займет место флагманского магазина Uniqlo на Новом Арбате

Российские ритейлеры активно занимают помещения ушедших из России зарубежных компаний
Дарья Молоткова Антон Филатов Маргарита Соболь
Gloria Jeans специализируется на производстве и продаже одежды, обуви и аксессуаров для взрослых и детей / Андрей Гордеев / Ведомости

Ритейлер Gloria Jeans договорился об аренде порядка 2000 кв. м в торговом комплексе «Новоарбатский» на Новом Арбате в центре Москвы. Об этом рассказали два консультанта, работавших с этим объектом. Ранее эти площади занимал флагманский магазин японской компании Uniqlo. Представитель Gloria Jeans подтвердил, что открытие нового магазина ритейлера на Новом Арбате запланировано на июнь этого года. Условия аренды он не раскрыл, но сообщил, что договор подписан на длительный срок. В Uniqlo на запрос не ответили, связаться с представителями Fast Retailing (владеет этим брендом) и «Новоарбатского» не удалось.

Uniqlo открыла флагманский магазин на Новом Арбате в августе 2020 г. В прошлом году после начала СВО ритейлер объявил о приостановке деятельности в России, а уже в этом году компания приняла решение полностью свернуть бизнес в нашей стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных