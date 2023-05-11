Более 70 европейских компаний примут участие в совместных закупках газа

Замглавы ЕК при этом пригласил принять участие в тендере и подать свои заявки на обслуживание этих европейских клиентов «всех надежных международных поставщиков». Шефчович уточнил: первый раунд торгов будет открыт до 15 мая и охватывает поставки газа с июня 2023 г. по май 2024 г. Всего для участия в совместных закупках газа через недавно созданный механизм AggregateEU, по словам Шефчовича, зарегистрировались 107 компаний.