Более 70 европейских компаний примут участие в совместных закупках газа

Более 70 европейских компаний примут участие в совместных закупках газаМеханизм может противоречить антимонопольным законам и не позволит исключить поставки российского СПГ
Еврокомиссия (ЕК) объявила первый международный тендер на совместную закупку газа на запущенной в апреле энергетической платформе Евросоюза (ЕС) AggregateEU, сообщил 10 мая зампредседателя ЕК Марош Шефчович. По его словам, заявки на участие в тендере уже подали 77 европейских компаний, которым необходимо в общей сложности 11,6 млрд куб. м газа. «Потребность в СПГ составляет примерно 2,8 млрд куб. м, а для доставки по трубопроводу требуется почти 9,6 млрд куб. м», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Замглавы ЕК при этом пригласил принять участие в тендере и подать свои заявки на обслуживание этих европейских клиентов «всех надежных международных поставщиков». Шефчович уточнил: первый раунд торгов будет открыт до 15 мая и охватывает поставки газа с июня 2023 г. по май 2024 г. Всего для участия в совместных закупках газа через недавно созданный механизм AggregateEU, по словам Шефчовича, зарегистрировались 107 компаний.