Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Более 70 европейских компаний примут участие в совместных закупках газа

Механизм может противоречить антимонопольным законам и не позволит исключить поставки российского СПГ
Василий Милькин Александр Волобуев
JOE KLAMAR / AFP

Еврокомиссия (ЕК) объявила первый международный тендер на совместную закупку газа на запущенной в апреле энергетической платформе Евросоюза (ЕС) AggregateEU, сообщил 10 мая зампредседателя ЕК Марош Шефчович. По его словам, заявки на участие в тендере уже подали 77 европейских компаний, которым необходимо в общей сложности 11,6 млрд куб. м газа. «Потребность в СПГ составляет примерно 2,8 млрд куб. м, а для доставки по трубопроводу требуется почти 9,6 млрд куб. м», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Замглавы ЕК при этом пригласил принять участие в тендере и подать свои заявки на обслуживание этих европейских клиентов «всех надежных международных поставщиков». Шефчович уточнил: первый раунд торгов будет открыт до 15 мая и охватывает поставки газа с июня 2023 г. по май 2024 г. Всего для участия в совместных закупках газа через недавно созданный механизм AggregateEU, по словам Шефчовича, зарегистрировались 107 компаний.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных