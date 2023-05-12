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Миллиардер Александр Клячин может лишиться гостиничной компании Azimut Hotels

Московский суд по иску Генпрокуратуры обратил взыскание на акции оператора по делу нефтяной компании «Русь-ойл»
Дарья Молоткова Антон Филатов
Миллиардер Александр Клячин может потерять один из своих ключевых активов – гостиничную сеть Azimut Hotels / Григорий Сысоев / РИА Новости

Замоскворецкий районный суд 10 мая поручил обратить взыскание на акции гостиничной компании Azimut Hotels, принадлежащей миллиардеру Александру Клячину. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с материалами этого дела. По их словам, данное решение принято в рамках иска заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева к нефтяной компании «Русь-ойл». Соответчиками по этому делу, согласно информации на сайте Мосгорсуда, выступают Клячин и бизнесмен Алексей Хотин. Пресс-служба суда сообщала, что с последнего решено взыскать 192,1 млрд руб. Генпрокуратура смогла доказать уклонение от уплаты НДПИ и НДС структурами, входящими в «Русь-ойл», говорилось в сообщении. Акции самой нефтяной компании обращены в пользу государства.

Клячин в сообщении суда не упоминается. Но, по словам источников «Ведомостей», указанная сумма взыскана с обоих бизнесменов, поскольку в рамках этого дела суд мог признать бенефициаром «Русь-ойла» не только Хотина, но и Клячина – со всеми вытекающими последствиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных