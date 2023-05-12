Миллиардер Александр Клячин может лишиться гостиничной компании Azimut Hotels

Замоскворецкий районный суд 10 мая поручил обратить взыскание на акции гостиничной компании Azimut Hotels, принадлежащей миллиардеру Александру Клячину. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с материалами этого дела. По их словам, данное решение принято в рамках иска заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева к нефтяной компании «Русь-ойл». Соответчиками по этому делу, согласно информации на сайте Мосгорсуда, выступают Клячин и бизнесмен Алексей Хотин. Пресс-служба суда сообщала, что с последнего решено взыскать 192,1 млрд руб. Генпрокуратура смогла доказать уклонение от уплаты НДПИ и НДС структурами, входящими в «Русь-ойл», говорилось в сообщении. Акции самой нефтяной компании обращены в пользу государства.