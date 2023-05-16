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АЕБ зафиксировала резкое снижение продаж в России дорожной и специальной техники

После ухода европейских брендов рынок захватывают китайские производители
Арина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи дорожно-строительной (ДСТ) и специальной техники в январе - марте 2023 г. снизились в количественном выражении на 39% относительно показателя за тот же период прошлого года. Об этом 16 мая сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Всего в I квартале было реализовано 2588 единиц техники против 4124 за аналогичный период 2022 г.

Данные продаж АЕБ включают машины европейских импортеров и российских производителей, на которые совокупно приходится примерно 80% российского рынка ДСТ и спецтехники.

Падение продаж наблюдалось во всех сегментах, кроме трубоукладчиков и колесных экскаваторов, следует из данных АЕБ. Их продажи увеличилась почти в 4 раза до 39 штук и на 21% до 245 единиц соответственно. 

Сильнее всего, по данным АЕБ, просела реализация сочлененных самосвалов. Если в I квартале 2022 г. было продано 78 таких машин, то в январе - марте 2023 г. – ни одной. Также снизились продажи телескопических погрузчиков – на 98% до 3 машин, самосвалов с жесткой рамой – на 93% до 7 единиц, погрузчиков с бортовым поворотом и экскаваторов-погрузчиков – на 77% до 71 и 241 машин соответственно. Просела также реализация самоходных грейдеров (-26%), колесных погрузчиков (-25%), гусеничных тракторов (-19%) и колесных бульдозеров (-8%).

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В дальнейшем рост постепенно будет сглаживаться

Продажи ДСТ, по данным ассоциации, начали снижаться во II квартале 2022 г. Тогда падение составило 37% в годовом выражении до 3294 единиц. В III и IV кварталах 2022 г. продажи просели на 43% и 52% соответственно. По итогам прошлого года реализация ДСТ уменьшилась на треть до 13 677 машин. Рынок показал отрицательную динамику впервые с 2016 г. («Ведомости» писали об этом 14 февраля).

В свою очередь ассоциация «Росспецмаш» (объединяет компании, выпускающие порядка 80% ДСТ в России) фиксирует рост продаж и производства отечественной техники в стоимостном выражении. По итогам I квартала производство выросло на треть и составило 19,9 млрд руб., продажи увеличились на 24% до 17,7 млрд руб. («Ведомости» писали об этом 25 апреля).

Но в статистике АЕБ и «Росспецмаша» не учтены китайские машины, импортирующиеся в Россию. По данным «Газпромбанк автолизинга», по итогам января - марта 2023 г. в топ самых продаваемых брендов спецтехники вошли 14 китайских марок. Они же показали максимальный прирост в продажах по отношению к I кварталу 2022 г. Так, продажи бренда Lonking увеличились в 11 раз до 88 шт., SANY – в 9 раз до 92 единиц, Shantui – в 14 раз до 58 машин. Российские производители не раз обращали внимание на демпинг со стороны производителей из КНР («Ведомости» писали об этом 24 января и 13 марта).

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По мнению руководителя проектов SBS Consulting Дмитрия Бабанского, сильнее всего в I квартале упали продажи спецтехники в сегментах, где были масштабно представлены компании из недружественных стран (они ограничили продажи в России после начала СВО на Украине. – «Ведомости»). Эксперт добавляет, что на падение продаж влияет наличие альтернативных предложений, в том числе со стороны производителей из КНР. «Кроме того, девальвация рубля и агрессивная политика китайских компаний снизили инвестпривлекательность техники из стран Европы», – подчеркнул он. Бабанский также отметил риски по компонентам для дальнейшей эксплуатации европейской ДСТ. «В целом спрос на спецтехнику есть, и необходимо поддержать российских производителей», – резюмировал Бабанский.

Гендиректор ассоциации «Спецавтопром» Денис Кудрявцев подтверждает, что сейчас на рынке ДСТ лидирует техника из КНР. В сегменте самосвалов китайцы, по его словам, «бьют рекорды» по объемам поставок. Он добавил, что ситуация на российском рынке вряд ли изменится в ближайшее время. По словам Кудрявцева, китайская техника все еще дешевле российской, а производители из КНР лидируют по срокам и объемам доставки спецтехники. «Российская техника в основном реализовывалась по госзаказу, но сейчас его объемы сократились», – добавил гендиректор ассоциации.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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