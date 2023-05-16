АЕБ зафиксировала резкое снижение продаж в России дорожной и специальной техники

Но в статистике АЕБ и «Росспецмаша» не учтены китайские машины, импортирующиеся в Россию. По данным «Газпромбанк автолизинга», по итогам января - марта 2023 г. в топ самых продаваемых брендов спецтехники вошли 14 китайских марок. Они же показали максимальный прирост в продажах по отношению к I кварталу 2022 г. Так, продажи бренда Lonking увеличились в 11 раз до 88 шт., SANY – в 9 раз до 92 единиц, Shantui – в 14 раз до 58 машин. Российские производители не раз обращали внимание на демпинг со стороны производителей из КНР («Ведомости» писали об этом 24 января и 13 марта).