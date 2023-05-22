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ОСК не может достроить крупнейшее рыболовное судно в срок

Проекту требуется дофинансирование на 1,2 млрд рублей
Герман Костринский Арина Литова
БМРТ «Виктор Гаврилов» – крупнейшее рыболовное судно, строящееся сегодня на российских верфях / ПСЗ «Янтарь»

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) сдвигает сроки сдачи большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ) «Виктор Гаврилов» не менее чем на год и требует у заказчика увеличить стоимость контракта на 1,2 млрд руб. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника в разных рыболовных компаниях и один на судостроительном предприятии Санкт-Петербурга.

Завод не успевает сдать в срок траулер заказчику – камчатскому Рыболовецкому колхозу имени Ленина – и отказывается строить его без дофинансирования, говорят они. Стоимость строительства судна может превысить 8 млрд руб., утверждают собеседники. Предприятие ОСК приступило к строительству судна в апреле 2019 г., по контракту его должны были сдать в 2023 г. Источник «Ведомостей», знакомый с ходом строительства, утверждает, что изначально БМРТ стоил более 7 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных