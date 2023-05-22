ОСК не может достроить крупнейшее рыболовное судно в срок

Завод не успевает сдать в срок траулер заказчику – камчатскому Рыболовецкому колхозу имени Ленина – и отказывается строить его без дофинансирования, говорят они. Стоимость строительства судна может превысить 8 млрд руб., утверждают собеседники. Предприятие ОСК приступило к строительству судна в апреле 2019 г., по контракту его должны были сдать в 2023 г. Источник «Ведомостей», знакомый с ходом строительства, утверждает, что изначально БМРТ стоил более 7 млрд руб.