ОСК не может достроить крупнейшее рыболовное судно в срок

ОСК не может достроить крупнейшее рыболовное судно в срокПроекту требуется дофинансирование на 1,2 млрд рублей
Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) сдвигает сроки сдачи большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ) «Виктор Гаврилов» не менее чем на год и требует у заказчика увеличить стоимость контракта на 1,2 млрд руб. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника в разных рыболовных компаниях и один на судостроительном предприятии Санкт-Петербурга.
Завод не успевает сдать в срок траулер заказчику – камчатскому Рыболовецкому колхозу имени Ленина – и отказывается строить его без дофинансирования, говорят они. Стоимость строительства судна может превысить 8 млрд руб., утверждают собеседники. Предприятие ОСК приступило к строительству судна в апреле 2019 г., по контракту его должны были сдать в 2023 г. Источник «Ведомостей», знакомый с ходом строительства, утверждает, что изначально БМРТ стоил более 7 млрд руб.