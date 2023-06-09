Эксперты спрогнозировали увеличение производства мороженого в 2023 году

Эксперты спрогнозировали увеличение производства мороженого в 2023 годуТакая динамика связана с расширением вкусового разнообразия и развитием доставки
По итогам 2023 г. объем производства мороженого может вырасти, прогнозируют аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. По их мнению, выпуск этого вида молочной продукции увеличится на 1,9% до 477 000 т. При этом в 2022 г. по сравнению с 2021 г. выпуск снизился на 10% до 470 000 т, свидетельствуют данные Росстата.
Основными причинами прогнозируемого роста спроса в Россельхозбанке называют расширение вкусового разнообразия, развитие служб быстрой доставки, а также появление фитнес-категории продукта с низкой калорийностью. По их оценке, потребление мороженого в 2023 г. в России увеличится с 3,1 до 3,3 кг на человека, а затем продолжит расти и достигнет 4,4 кг по итогам 2030 г.
Глава Sterda Consulting Алексей Груздев считает такой прогноз вполне реалистичным, соглашаясь, что у мороженого действительно есть потенциал роста потребления. Но ключевым фактором, от которого будет зависеть динамика рынка, является ситуация с доходами населения, отмечает Груздев: «Это продукт не первой необходимости, и при снижении и даже стагнации доходов, часть потребителей будет вынуждена отказываться от его покупки».
Рост производства возможен, что демонстрируют первые четыре месяца 2023 г., указывает руководитель Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова. По итогам четырех месяцев выпуск мороженого вырос на 2% до 160 000 т, свидетельствуют данные мониторинга «Союзмолока». Но препятствием могут стать риски, связанные с поставками производственного оборудования и ингредиентов из стран, присоединившихся к санкциям против России, отмечает Назарова.
Нарушение логистических цепочек и рост стоимости упаковки и ингредиентов из-за санкций в прошлом году стали основной причиной снижения объемов производства, считают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Негативно на потреблении сказалось и относительно холодное лето.
В 2022 г. отрасль действительно столкнулась с ростом себестоимости производства, говорит гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. По его мнению, сокращение в 2022 г. происходило во многом из-за эффекта высокой базы рекордного 2021 г. и нетипичного прохладного лета прошлого года.
Снижение спроса в 2022 г. спровоцировал резкий рост цен на мороженое, уверен Груздев. По его словам, на фоне санкций и колебаний курса рубля мороженщики заблаговременно подняли цены и, как позже оказалось, «немного перестарались», что привело к снижению потребления в натуральных единицах. По данным Росстата, с февраля по апрель 2022 г. стоимость мороженого выросла на 10% до 610,34 руб. за кг, тогда как за аналогичный период 2021 г. — на 1,7% до 488,53 руб. за кг. В апреле 2023 г. мороженое стоит 688,45 руб. за кг, что 12,7% больше, чем годом ранее.
Помимо внутреннего потребления у российского мороженого сохраняется экспортный потенциал, но при условии, что России удастся оперативно обновить рефрижераторный парк и решить проблему ограничения банковских транзакций, считает Назарова. Главные перспективные рынки для российской продукции – в Азии и на Дальнем Востоке, считает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Так, Китай в 2022 г. импортировал мороженого на $103 млн.
Российские производители в 2022 г. продали за рубеж мороженого на $15,4 млн, 44% из которых пришлось на Казахстан.