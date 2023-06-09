Эксперты спрогнозировали увеличение производства мороженого в 2023 году

Снижение спроса в 2022 г. спровоцировал резкий рост цен на мороженое, уверен Груздев. По его словам, на фоне санкций и колебаний курса рубля мороженщики заблаговременно подняли цены и, как позже оказалось, «немного перестарались», что привело к снижению потребления в натуральных единицах. По данным Росстата, с февраля по апрель 2022 г. стоимость мороженого выросла на 10% до 610,34 руб. за кг, тогда как за аналогичный период 2021 г. — на 1,7% до 488,53 руб. за кг. В апреле 2023 г. мороженое стоит 688,45 руб. за кг, что 12,7% больше, чем годом ранее.