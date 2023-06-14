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Decathlon заплатит более 140 млн рублей владельцу ТЦ «Лето» в Санкт-Петербурге

Собственник торгового центра отсудил у ритейлера компенсацию за закрытие магазина
Маргарита Соболь
Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с управляющей структуры ритейлера Decathlon ООО «Октоблу» суммарно более 140 млн руб. в пользу собственников торгового центра «Лето» в Санкт-Петербурге – ООО «СПб-Лето» (им владеет консорциум инвесторов с участием Malltech), где у сети располагался магазин площадью 5529 кв. м. Большая часть суммы – это штраф в 1000 евро за каждый час простоя магазина закрытым, следует из картотеки арбитражных дел. Решение московского арбитража пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В Decathlon и Malltech не предоставили оперативного ответа на запрос «Ведомостей».

Decathlon – крупнейший в мире производитель и продавец спортивных товаров. В России компания еще в марте прошлого года приостановила работу 57 магазинов в связи с «невозможностью продолжения поставок в страну из-за санкций». В 2022 г. выручка основного юридического лица ритейлера – ООО «Октоблу» составила 15,3 млрд руб. (против 28,5 млрд руб. в 2021 г.), а чистый убыток – 7,6 млрд руб. (против чистой прибыли в 1,4 млрд руб. годом ранее).

Переговоры о приобретении бизнеса французской сети Decathlon в России ведут турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group, писали «Ведомости». Сейчас рассматривается два варианта сделки. Первый – выкуп инвестором всей российской сети и перезапуск магазинов Decathlon по модели франчайзинга, второй – то же самое, но с закрытием части точек. Ранее французский ритейлер уже продал часть точек, однако затем в Минпромторге заявили, что распродажа сети по частям нарушает условия, установленные для уходящих зарубежных компаний, которые должны снижать цену на актив вдвое и отчислять 10% от сделки в бюджет.

Французский ритейлер в суде с торговым центром «Лето» настаивал, что оснований для взыскания штрафа за приостановление коммерческой деятельности нет, так как у ответчика были уважительные причины для закрытия магазина, а именно ограничения Евросоюза на ввоз в Россию товаров, которые формировали 10% от общего годового товарооборота ответчика, приостановка работы грузоперевозчиков Maersk и MSC в марте 2022 г., а также глобальные изменения экономической обстановки, которые лишили бизнес возможности вести нормальную хозяйственную деятельность с прежним уровнем оборота и выручки. На момент подачи иска штраф за не согласованное с владельцем торгового центра закрытие магазина составлял 121 млн руб., а на данный момент уже порядка 300 млн руб., говорит старший юрист практики разрешения споров юридической фирмы Orion Partners Евгений Летуновский, представлявший интересы собственника торгового центра. Он указывает, что в некоторых делах суды снижают неустойки в 10–100 раз, например, Арбитражный суд Московской области в другом деле снизил договорную неустойку по иску к Bershka более чем в 7 раз. Decathlon же пыталась снизить неустойку за свое нарушение договора в 240 раз. Однако представителям арендодателя удалось убедить суд, что за осознанное продолжающееся нарушение договора, влекущее серьезные материальные потери для арендодателя, размер штрафа снижаться не должен, говорит юрист.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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