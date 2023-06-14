Decathlon заплатит более 140 млн рублей владельцу ТЦ «Лето» в Санкт-Петербурге

Французский ритейлер в суде с торговым центром «Лето» настаивал, что оснований для взыскания штрафа за приостановление коммерческой деятельности нет, так как у ответчика были уважительные причины для закрытия магазина, а именно ограничения Евросоюза на ввоз в Россию товаров, которые формировали 10% от общего годового товарооборота ответчика, приостановка работы грузоперевозчиков Maersk и MSC в марте 2022 г., а также глобальные изменения экономической обстановки, которые лишили бизнес возможности вести нормальную хозяйственную деятельность с прежним уровнем оборота и выручки. На момент подачи иска штраф за не согласованное с владельцем торгового центра закрытие магазина составлял 121 млн руб., а на данный момент уже порядка 300 млн руб., говорит старший юрист практики разрешения споров юридической фирмы Orion Partners Евгений Летуновский, представлявший интересы собственника торгового центра. Он указывает, что в некоторых делах суды снижают неустойки в 10–100 раз, например, Арбитражный суд Московской области в другом деле снизил договорную неустойку по иску к Bershka более чем в 7 раз. Decathlon же пыталась снизить неустойку за свое нарушение договора в 240 раз. Однако представителям арендодателя удалось убедить суд, что за осознанное продолжающееся нарушение договора, влекущее серьезные материальные потери для арендодателя, размер штрафа снижаться не должен, говорит юрист.