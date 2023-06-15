Российские производители пожаловались на ущемление их косметики на полках

Российские производители пожаловались на ущемление их косметики на полкахНесмотря на это, у покупателей появился потребительский патриотизм, заявили на ПМЭФ
Общественные опасения, связанные с возможным дефицитом парфюмерной и косметической продукции в России после ухода ряда западных брендов, не оправдались. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, на полках магазинов достаточно продукции, и постоянно появляются новые бренды.
В 2022 г. государство выделило на поддержку парфюмерно-косметической отрасли почти 1 млрд руб., отметил Юрин. Из этих средств 500 млн было потрачено на займы для развития промышленности, около 300 млн выделены в качестве субсидий на рекламу отечественной продукции, на компенсацию транспортных расходов при экспорте продукции ушло 120 млн.
«Ключевыми, магистральными направлениями нашей работы являются замещение дефицитных компонентов, создание благоприятных условий для отечественных компаний и продуктов и поддержание темпов роста отрасли», – сказал Юрин в рамках панели «Развитие национальной парфюмерно-косметической отрасли — путь от молекулы до потребителя, от производства до построения сильного бренда». Модерировала дискуссию управляющий директор ExpoVisionRus, член правления Российской парфюмерно-косметической Ассоциации Анна Дычева-Смирнова.
Порядка 95% российских косметических компаний находятся в сегменте малого и среднего бизнеса (МСП), сообщила председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяна Пучкова. В России сейчас насчитывается порядка 700 предприятий, занимающихся производством косметики и парфюмерии, 100 из них были созданы в течение последних нескольких лет, отметила она. Среди них, по словам Пучковой, лишь около 20 имеют оборот более 2 млрд руб., еще 50 – в районе 800 млн руб.
«Проблемы малого и среднего бизнеса актуальны для нашей отрасли как ни для кого. <…> Все-таки пока фокус внимания направлен на развитие тех предприятий, которые способны обеспечить всерьез деятельность госкорпораций или крупных предприятий крупных отраслей <…>. Такие отрасли, как наша, потребительские отрасли с большим процентом вовлеченности людей, пока оставлены без внимания», – подчеркнула она.
Конкуренция среди косметических брендов средней и низкой ценовой категории остается очень высокой, российским компаниям все еще приходится соперничать с иностранными, заявил Natura Siberica Феликс Либ. «Вот, говорят, на фоне ухода крупных косметических брендов, транснациональных корпораций есть возможность для российских производителей зайти на рынок. А вы зайдите в магазин. Кто ушел? Откуда ушел? Никто ниоткуда не ушел, все на месте», – сказал он.
Росту конкуренции способствует также увеличение онлайн-продаж в том числе за счет маркетплейсов, указал Либ. «Для производителя попасть на маркетплейс очень просто. Мы недавно смотрели в Ozon, если забить «шампунь», то 70 000 предложений выдаст. И ты вот во всем этом поле должен конкурировать», – отметил Либ.
Отечественные производители «в целом положительно» оценивают идею создании в магазинах «российской полки», добавил директор Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии Андрей Самойлов. «Зайдя в магазин, особенно, в сегменте масс-маркета, мы видим, что российский товар, даже если представлен на полке, то зажат между товарами транснациональных компаний», – посетовал он.
О подготовке законопроекта о «российских полках» в марте 2023 г. рассказала первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая. В нем предлагается закрепить долю отечественных товаров на прилавках, параметры предложено определять Минпромторгу.
В поведении покупателей уже видны изменения, сообщил глава Роскачества Максим Протасов. По данным его ведомства, русифицированный дизайн (название, логотип, дизайн упаковки) выступает одним из ключевых критериев выбора парфюмерно-косметической продукции для 73% покупателей.
«Потребительский патриотизм, который мы видели в продуктах питания, но не видели во многих других категориях – в легкой промышленности, парфюмерно-косметической, сейчас мы его замечаем и фиксируем», – сказал Протасов.
Президент федеральной парфюмерно-косметической сети «Рив Гош» Эдгар Шабанов описал портрет среднего потребителя парфюмерно-косметической продукции. По его словам, 90% всех покупателей в этом сегменте – это женщины, которые обращают внимание не только на цену продукта, но и на философию бренда, его экологические характеристики. Самый высокий средний чек, по его словам, наблюдается среди покупателей в возрастной категории старше 45 лет.
Для того чтобы стать успешным, российский бренд косметики должен разработать концепцию, стильный привлекающий дизайн упаковки, подтвердить лабораторными исследованиями качество своих продуктов, уверен Шабанов. Кроме того, важно соблюсти баланс цены и качества, обеспечить наличие в составе натуральных компонентов и разработать сбалансированную линейку продуктов, рассказал он.
В 2022 г. об уходе из России объявили ряд крупных зарубежных брендов. К примеру, поставки остановили Shiseido (бренды Dolce & Gabbana, Elie Saab, Avene), Estee Lauder (Clinique, By Kilian, Le Labo, Tom Ford, Origins, Jo Malone, MAC), LVMH (Christian Dior, Givenchy, Kenzo, Sephora) и др.
При этом по итогам года объем производства парфюмерно-косметической продукции в России вырос более чем на 10%, а доля отечественных производителей на внутреннем рынке увеличилась на 7-8% в денежном эквиваленте, сообщала пресс-служба правительства РФ в январе 2023 г. со ссылкой на данные Национального Совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии.