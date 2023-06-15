Российские производители пожаловались на ущемление их косметики на полках

Порядка 95% российских косметических компаний находятся в сегменте малого и среднего бизнеса (МСП), сообщила председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяна Пучкова. В России сейчас насчитывается порядка 700 предприятий, занимающихся производством косметики и парфюмерии, 100 из них были созданы в течение последних нескольких лет, отметила она. Среди них, по словам Пучковой, лишь около 20 имеют оборот более 2 млрд руб., еще 50 – в районе 800 млн руб.