Лабораторная сеть «Хеликс» выходит в Азербайджан, Армению и Грузию

«Хеликс» планирует открыть диагностические центры и пункты бесконтактной сдачи анализов по франшизе в странах ближнего зарубежья, в частности Азербайджане, Армении, Грузии, Узбекистане, Таджикистане и Киргизии, рассказала «Ведомостям» заместитель генерального директора лабораторной сети Дарья Горякина. Выбор этих государств обусловлен схожим с Россией менталитетом, отсутствием языковых барьеров, а также тем, что за последний год в эти страны уехало много соотечественников, предпринимателей и инвесторов, которые хотят развивать там бизнес, уточнила она.