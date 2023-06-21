Лабораторная сеть «Хеликс» выходит в Азербайджан, Армению и Грузию

Лабораторная сеть «Хеликс» выходит в Азербайджан, Армению и ГрузиюОна планирует открывать там точки по франшизе
«Хеликс» планирует открыть диагностические центры и пункты бесконтактной сдачи анализов по франшизе в странах ближнего зарубежья, в частности Азербайджане, Армении, Грузии, Узбекистане, Таджикистане и Киргизии, рассказала «Ведомостям» заместитель генерального директора лабораторной сети Дарья Горякина. Выбор этих государств обусловлен схожим с Россией менталитетом, отсутствием языковых барьеров, а также тем, что за последний год в эти страны уехало много соотечественников, предпринимателей и инвесторов, которые хотят развивать там бизнес, уточнила она.
На начальном этапе работы «Хеликс» будет выполнять исследования в своих российских лабораториях (для клиентов из стран Евразийского экономического союза) или пользоваться услугами зарубежных партнеров. Горякина объясняет это решение тем, что на первых порах открывать свою лабораторию в другой стране нецелесообразно.