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Лабораторная сеть «Хеликс» выходит в Азербайджан, Армению и Грузию

Она планирует открывать там точки по франшизе
Анастасия Ковалева
Helix

«Хеликс» планирует открыть диагностические центры и пункты бесконтактной сдачи анализов по франшизе в странах ближнего зарубежья, в частности Азербайджане, Армении, Грузии, Узбекистане, Таджикистане и Киргизии, рассказала «Ведомостям» заместитель генерального директора лабораторной сети Дарья Горякина. Выбор этих государств обусловлен схожим с Россией менталитетом, отсутствием языковых барьеров, а также тем, что за последний год в эти страны уехало много соотечественников, предпринимателей и инвесторов, которые хотят развивать там бизнес, уточнила она.

На начальном этапе работы «Хеликс» будет выполнять исследования в своих российских лабораториях (для клиентов из стран Евразийского экономического союза) или пользоваться услугами зарубежных партнеров. Горякина объясняет это решение тем, что на первых порах открывать свою лабораторию в другой стране нецелесообразно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных