Как импортерам стальной продукции в ЕС доказать нероссийскость полуфабрикатов

Как импортерам стальной продукции в ЕС доказать нероссийскость полуфабрикатовЕвропейский рынок с 2022 года минимизировал такие закупки
Компании и трейдеры, импортирующие стальную продукцию в Евросоюз, должны будут предоставлять доказательства того, что товары не были произведены из российских полуфабрикатов. Соответствующее требование содержится в 11-м пакете антироссийских санкций ЕС, принятом 22 июня.
Брюссель ввел запрет на импорт стальной продукции, произведенной из российских полуфабрикатов, еще в восьмом пакете санкций в начале октября 2022 г. Так, если стальная продукция произведена из российской квадратной заготовки (полуфабрикат для арматуры), ее нельзя ввозить в ЕС с 1 апреля 2024 г. Если продукция сделана из российского сляба (полуфабрикат для плоского проката), ее нельзя импортировать в ЕС с 1 октября 2024 г.
В списке стальной продукции, которой касаются меры, – широкая номенклатура плоского и сортового стального проката, а также трубы. Если при изготовлении импортируемой в ЕС стальной продукции использованы другие виды полуфабрикатов – не квадратная заготовка или сляб, таможенные коды которых обозначены в тексте пакета санкций, – ограничение начинает действовать уже с 30 сентября 2023 г. С апреля и октября 2024 г. начинает также действовать запрет на импорт, соответственно, самих квадратной заготовки и сляба из России в ЕС, а до этого они могут ввозиться в объемах определенных санкциями квот.
Теперь же, 11-м пакетом, к этим мерам добавлено новое условие. Как говорится в тексте, опубликованном в официальном журнале ЕС, в процессе таможенного оформления импортеры должны будут «предоставлять доказательство страны происхождения стальных полуфабрикатов, переработанных в третьей стране».
Как отмечает источник в одной из российских металлургических компаний, раньше кроме самого запрета на импорт стальной продукции из российских полуфабрикатов в документах не был прописан механизм контроля, то есть соблюдение санкций отдавалось на откуп поставщикам. «Теперь власти ЕС решили не полагаться на их добросовестность и ввели необходимость предоставлять документы происхождения материалов, из которого изготовлены импортируемые продукты», – говорит он.
Но на самом деле большинство компаний перестраховываются из-за вторичных санкций, говорит источник. Таким образом, дополнительные требования о необходимости доказывать происхождение сырья существенного влияния на ситуацию не окажут, заключает он.
«Я не думаю, что необходимость доказывать происхождение полуфабрикатов, из которых сделана импортируемая в ЕС стальная продукция, сильно повлияет на импорт переработанной российской стали – не так-то просто это доказать. Так что объявленная мера больше является политическим жестом», – считает международный трейдер.
По его словам, в целом наибольшее влияние запрет на импорт в ЕС продукции из российских стальных полуфабрикатов окажет на Турцию. Кроме того, новые требования могут затронуть Египет и страны Ближнего Востока, рассуждает он. Азии эти меры коснуться в меньшей степени, заключает трейдер.
Как считает старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин, требование для поставщиков стальной продукции в ЕС доказывать, что она не произведена из российских полуфабрикатов, увеличит забюрократизированность ввоза этих товаров в ЕС. Нужно будет ввести стандартные бланки, создать систему проверки того, что в них написано, перечисляет эксперт. «И не факт, что эта система будет работать», – заключает Смолин.
По словам партнера BGP Litigation, специалиста по санкционному праву Сергея Гландина, в ЕС, как и в России, существует такой вид таможенного документа, как сертификат происхождения товара. «Скорее всего, именно он будет использоваться для того, чтобы доказать, что ввозимая стальная продукция произведена не из российских полуфабрикатов», – предполагает эксперт.
Гландин подчеркивает, что в ЕС доминирует такое понятие, как «overcomplience» (чрезмерное соблюдение требований. – «Ведомости»), и существует административная и уголовная ответственность за нарушение таможенного законодательства. «Так что при малейшем сомнении сделка не пройдет, и никто в ЕС не будет этим злоупотреблением заниматься – европейский бизнес на такие риски не идет, даже если он что-то от этого в краткосрочной перспективе может выиграть», – заключает юрист.