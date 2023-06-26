Как импортерам стальной продукции в ЕС доказать нероссийскость полуфабрикатов

В списке стальной продукции, которой касаются меры, – широкая номенклатура плоского и сортового стального проката, а также трубы. Если при изготовлении импортируемой в ЕС стальной продукции использованы другие виды полуфабрикатов – не квадратная заготовка или сляб, таможенные коды которых обозначены в тексте пакета санкций, – ограничение начинает действовать уже с 30 сентября 2023 г. С апреля и октября 2024 г. начинает также действовать запрет на импорт, соответственно, самих квадратной заготовки и сляба из России в ЕС, а до этого они могут ввозиться в объемах определенных санкциями квот.