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Обнаружились соинвесторы российского аналога H&M и Zara Home

Ритейлер Redecoro будут развивать бизнесмен, связанный с «Киевской площадью», и экс-сотрудник Inditex
Маргарита Соболь Антон Филатов
Redecoro

Проект Redecoro, который позиционирует себя как российский аналог H&M Home и Zara Home, будет развивать компания «Декор концепт», рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одному из его партнеров. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Там сказано, что права на товарный знак Redecoro принадлежат Анастасии Кондаковой, которая является гендиректором и владельцем 20% «Декор концепта». Ранее она работала в Inditex и Zara Home, знает один из консультантов. Кроме того, у Кондаковой есть и собственный бизнес – сеть салонов лицевого массажа Face Class. Предпринимательница также развивает одежные бренды AK Kondakova и Ru.mour. Представитель Redecoro от комментариев отказался.

Оставшиеся доли в «Декор концепте», согласно «СПАРК-Интерфаксу», принадлежат в равных пропорциях Кенану Ахмедли, совладельцу строительной компании «Бута констракшн» (субподрядчик турецкой Renaissance Construction, которая строила «Остров мечты», бизнес-парк «Ростех-сити» и проч.), и Намику Ильягуеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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