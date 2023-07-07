Обнаружились соинвесторы российского аналога H&M и Zara Home

Проект Redecoro, который позиционирует себя как российский аналог H&M Home и Zara Home, будет развивать компания «Декор концепт», рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одному из его партнеров. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Там сказано, что права на товарный знак Redecoro принадлежат Анастасии Кондаковой, которая является гендиректором и владельцем 20% «Декор концепта». Ранее она работала в Inditex и Zara Home, знает один из консультантов. Кроме того, у Кондаковой есть и собственный бизнес – сеть салонов лицевого массажа Face Class. Предпринимательница также развивает одежные бренды AK Kondakova и Ru.mour. Представитель Redecoro от комментариев отказался.