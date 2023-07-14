ОПЕК и МЭА не ожидают снижения добычи нефти в России из-за запланированного сокращения экспорта

Не ожидает существенного влияния этих планов на добычу и Международное энергетическое агентство (МЭА). В своем докладе, опубликованном в тот же день, МЭА, наоборот, повысило оценку добычи нефти в России на текущий год на 70 000 барр./сутки до 10,87 млн барр./сутки.