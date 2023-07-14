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ОПЕК и МЭА не ожидают снижения добычи нефти в России из-за запланированного сокращения экспорта

Добыча может сохраниться за счет внутреннего спроса, говорят эксперты
Василий Милькин
Максим Богодвид / РИА Новости

ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в России в 2023 г. на уровне 10,28 млн барр./сутки, несмотря на планы правительства РФ сократить экспорт сырья в августе на 500 000 барр./сутки. Об этом говорится в ежемесячном докладе картеля, опубликованном 13 июля.

Не ожидает существенного влияния этих планов на добычу и Международное энергетическое агентство (МЭА). В своем докладе, опубликованном в тот же день, МЭА, наоборот, повысило оценку добычи нефти в России на текущий год на 70 000 барр./сутки до 10,87 млн барр./сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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