Экспорт российской меди в ЕС сократился в пять раз

Поставки рафинированной меди и сплавов из России в страны Евросоюза в январе – мае 2023 г. сократились в пять раз к показателю аналогичного периода прошлого года до 32 200 т. Об этом свидетельствуют данные Европейского статистического агентства Eurostat. Российский металл в первые пять месяцев текущего года импортировали Нидерланды, Италия, Греция, Германия, Испания и Болгария.