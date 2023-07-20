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Экспорт российской меди в ЕС сократился в пять раз

Поставки можно перенаправить в Азию, на Ближний Восток и на домашний рынок
Надежда Синцова Елена Филимонова

Поставки рафинированной меди и сплавов из России в страны Евросоюза в январе – мае 2023 г. сократились в пять раз к показателю аналогичного периода прошлого года до 32 200 т. Об этом свидетельствуют данные Европейского статистического агентства Eurostat. Российский металл в первые пять месяцев текущего года импортировали Нидерланды, Италия, Греция, Германия, Испания и Болгария.

За 2022 г. ЕС увеличил закупки рафинированной меди и сплавов из России на 2% до 301 600 т. Крупнейшими импортерами тогда были Германия, Греция, Нидерланды, Болгария и Италия. Также российскую медь ввозили Испания, Франция, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и Словакия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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