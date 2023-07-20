Экспорт российской меди в ЕС сократился в пять раз

Экспорт российской меди в ЕС сократился в пять разПоставки можно перенаправить в Азию, на Ближний Восток и на домашний рынок
Поставки рафинированной меди и сплавов из России в страны Евросоюза в январе – мае 2023 г. сократились в пять раз к показателю аналогичного периода прошлого года до 32 200 т. Об этом свидетельствуют данные Европейского статистического агентства Eurostat. Российский металл в первые пять месяцев текущего года импортировали Нидерланды, Италия, Греция, Германия, Испания и Болгария.
За 2022 г. ЕС увеличил закупки рафинированной меди и сплавов из России на 2% до 301 600 т. Крупнейшими импортерами тогда были Германия, Греция, Нидерланды, Болгария и Италия. Также российскую медь ввозили Испания, Франция, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и Словакия.
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